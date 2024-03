10 habilidades que os aspirantes a CIOs precisarão em 2024

Líderes de TI qualificados e conhecedores nunca saem de moda. Mas o significado de “treinado” muda com o tempo.

Hoje, os investimentos organizacionais em tecnologias como a inteligência artificial (IA) e o ritmo da transformação digital em muitas indústrias influenciam significativamente os requisitos para a função de CIO em 2024. Isto, por sua vez, significa que os candidatos a emprego precisam de novas competências e podem comunicar eficazmente sobre aquelas que desejam. já tem.

“Os CIOs são essenciais para impulsionar e gerenciar a inovação tecnológica nas organizações”, disse Michael Butts, CEO e fundador da Burtch Works, um recrutador de executivos de TI. “A procura por CIOs estratégicos e com visão de futuro deverá crescer juntamente com a evolução contínua da quarta revolução industrial.”

Segurança, inteligência artificial e automação estão impulsionando as demandas por competências dos CIOs Nos últimos anos, assistimos a mudanças contínuas, desde uma maior dependência da conectividade digital e um aumento exponencial nas questões concomitantes de segurança da informação. Além disso, a IA generativa chegou à consciência pública, o trabalho remoto e híbrido ganhou impulso e a contratação tornou-se mais difícil. Todas essas questões e muitas outras tiveram um grande impacto nas necessidades de TI. Os conselhos corporativos estão gerando muito interesse na contratação de CIOs neste momento, disse Somer Hackley, fundador e CEO da Distinguished Search, um recrutador de executivos de TI. Os membros do conselho enfrentam novas exigências de relatórios e, portanto, desejam maior confiança de que suas equipes e processos de segurança cibernética estão em ordem. “Isso é mais do que contratar um ótimo CISO”, disse Hackley. “Eles estão procurando um CIO que tenha um lugar na mesa de avaliação de riscos corporativos”. Além disso, muitas organizações desejam líderes que possam aplicar automação e inteligência artificial aos negócios. "Um CIO me disse que 'se você ainda não fez uma ótima automação, então perdeu sua vantagem competitiva'. Isso pode ser qualquer coisa, desde impulsionar a produção de qualidade, criar um nível mais alto de envolvimento do cliente usando IA ou incorporar IA em os produtos", disse Hackley. Algumas organizações procuram líderes de TI que possam ajudá-las a migrar seu portfólio de produtos para a nuvem. Isso requer uma reestruturação de ativos valiosos ou de ativos incorporados em processos de negócios, disse Hackley. Por outro lado, alguns executivos empresariais também estão descontentes com os custos crescentes da computação em nuvem. Freqüentemente, eles recorrem aos CIOs para manter a supervisão operacional, apoiando-se nisso mais do que historicamente. Até esse ponto, as organizações querem CIOs alinhados com as estratégias de negócios, disse Hackley. Existe agora, mais do que nunca, a expectativa de que eles conquistem um lugar à mesa com o CEO e a liderança da empresa.

Os salários dos CIOs continuam a aumentar, mas sempre vinculados à localização e ao setor Um salário mais alto acarreta maior responsabilidade tecnológica e empresarial, mas a extensão varia dependendo de vários fatores. CIOs qualificados normalmente ganham entre US$ 210 mil e US$ 450 mil em salário, dependendo do tamanho da empresa e do setor, disse Butts. Um bônus de incentivo de 10% a 25% também é comum. Em alguns casos, também pode estar disponível um plano de incentivos de longo prazo alinhado ao desempenho da empresa e com um cronograma de aquisição de direitos de quatro a cinco anos. Mas vários fatores influenciam isso. A remuneração do CIO depende em grande parte do tamanho, localização e setor da organização, disse Hackley. “CIO significa coisas diferentes dependendo de para quem você pergunta”, diz Hackley. "Já vi pesquisas sobre CIOs e CTOs que pagam mais de US$ 2 milhões, outros que pagam US$ 550 mil e outros que pagam uma base baixa, mas com capital mais alto. Está em todo lugar."

Dez habilidades para conseguir empregos de CIO em 2024 Cada vez mais se pede aos CIOs que forneçam mais valor comercial a partir de iniciativas tecnológicas, muitas vezes sem recursos adicionais, disse Butts. Isto significa que a função está a tornar-se mais complexa e estratégica, o que poderá levar a uma maior procura de CIOs qualificados e experientes, capazes de lidar com estas tarefas expandidas. Os CIOs que conseguem demonstrar que alcançaram os resultados de negócios desejados, especialmente aumento de receitas ou redução de custos, são candidatos atraentes. Para demonstrar que têm “todas as coisas certas”, os candidatos a CIO devem demonstrar que se destacam nas 10 competências seguintes, disse Butts. Experiência em liderança e gestão Os CIOs devem liderar e gerenciar com eficácia diversas equipes, incluindo equipes de TI, gerentes de projetos, fornecedores externos e partes interessadas nos negócios. Construir experiência, motivar e orientar equipes é crucial para garantir que a estratégia de TI esteja alinhada com os objetivos de negócios. Planejamento estratégico e visão Um CIO deve ter um histórico de desenvolvimento e implementação de estratégias de TI que apoiem e impulsionem a estratégia geral de negócios. Isso envolve compreender as tendências do mercado, antecipar as necessidades tecnológicas futuras e planejar adequadamente. Conhecimento técnico É essencial ter uma base sólida em vários aspectos de TI, incluindo infraestrutura, desenvolvimento de software, segurança cibernética e gerenciamento de dados. Embora um CIO não precise ser o principal especialista em todas as áreas, é necessário um conhecimento abrangente para tomar decisões informadas. Gestão do programa É vital ter experiência no gerenciamento de projetos de TI de grande escala, incluindo orçamento, cronograma e gerenciamento de riscos. Os CIOs frequentemente supervisionam grandes projetos que envolvem equipes multifuncionais e investimentos substanciais. Visão de negócios É essencial compreender as principais funções da empresa, desde finanças e operações até marketing e vendas. Esse conhecimento ajuda a alinhar as iniciativas de TI com os objetivos de negócios e a comunicar o valor dos investimentos em TI às partes interessadas. Gestão de cambio A tecnologia evolui continuamente e um CIO deve ser adepto de liderar mudanças. Isto inclui a gestão do lado humano da mudança ao implementar novas tecnologias ou processos. Conhecimento da indústria Compreender os desafios específicos, os requisitos regulamentares e o cenário competitivo do setor em que a empresa opera pode ser altamente benéfico, permitindo ao CIO adaptar estratégias de TI que proporcionem uma vantagem competitiva. Mentalidade centrada no cliente Em muitas organizações, a TI tem um impacto direto na experiência do cliente. Um CIO deve compreender as necessidades do cliente e como a tecnologia pode melhorar a satisfação e o envolvimento do cliente. Inovação e aprendizagem contínua A tecnologia é um dos campos em rápida evolução e um CIO de sucesso deve estar comprometido com a aprendizagem contínua e aberto à exploração de soluções inovadoras. Por exemplo, muitas organizações estão a testar projetos com IA generativa ou a compreender como os esforços de sustentabilidade se enquadram no domínio das TI. Habilidades de comunicação Os CIOs devem comunicar de forma eficaz com todos os níveis da organização, desde as equipas técnicas até aos membros do conselho. Isto envolve traduzir conceitos complexos de TI em termos comerciais compreensíveis e persuadir outras pessoas sobre o valor das iniciativas de TI.