Sociedade dos Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação retorna a São Paulo

Desde 1965, com foco no fomento de práticas inovadoras no setor de tecnologia, criação de networking e entrega de conteúdo de alto nível em São Paulo, a SUCESU Nacional (Sociedade dos Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação) anuncia o retorno da entidade ao Estado de São Paulo.

A SUCESU atende as necessidades dos usuários corporativos de software, criando um contraponto saudável em relação às entidades representantes das empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Para retomar sua história de pioneirismo e intermediar novas conexões, a SUCESU SP almeja encerrar o ano com cerca de 300 associados. “Esse movimento é visto como algo fundamental e tem como foco gerar compartilhamento de conhecimento, engajamento e relacionamento entre os profissionais do setor, marcando presença como uma entidade relevante e ativa no cenário tecnológico paulista”, comenta Marcos Calmon, presidente executivo da SUCESU SP.

As parcerias estratégicas já firmadas com Gartner, HSM e Singularity garantirão o acesso a conteúdos diferenciados, promovendo uma experiência ainda mais enriquecedora para os associados. “Parceiros como Learning Village também fortalecem a missão de promover conhecimento e networking no cenário tecnológico. A iniciativa de reconstrução da SUCESU SP faz parte de uma série de projetos da SUCESU Nacional para posicionar a rede e suas regionais em local de destaque, trazendo a neutralidade e eficiência em promover o mercado de tecnologia conectando as empresas e usuários aos grandes desenvolvedores e prestadores de tecnologia”, finaliza Harlen Duque CEO da Sucesu Nacional.

A diretoria da SUCESU-SP será composta por grandes nomes do setor de Tecnologia e também de outros ecossistemas, como: Marcos Calmon (CEO da Safe Cyber e Safe Security), Altivo Oliveira (VP da Mutant), Hebert Freire (CEO da Inforpop), Mauricio Alvarenga (Diretor da Montreal), Fábio Camargo (CEO da Engemon IT), Rodrigo Cantelli (Diretor do Banco Santander), Ademir Piccoli (CEO da J.Ex), Tadeu Cunha (VP de Inovação), Rogério Garchet (Diretor da Vero e AmericaNet), Luismar (Consultor em diversas empresas de grande porte), Viviane Rico (Head de Cyber Security do Banco Itaú), Olavo Poleto (VP de Cyber Security da HPE), Pedro Nuno (Head de Cyber Security da VALID), Jansen Lobo (Diretor da Almaviva), Bruna Melo (COO da Ciclic), Rodrigo Bauer (Head de TI do Grupo Pão de Açúcar) e Flávio Azevedo (VP mundial da TOTVS).

O conselho de CIOs será formado por Eduardo Mazon (Sócio e CIO BYX), Marcelo Borges (CIO Américas da Queiroz Galvão), Cristiano Hipólito (CIO da DPSV Drogarias SP e Pacheco), Danilo Zimmerman (CIO da DASA), Emílio Burlamaqui (ex CIO da Bayer), Marco D’Urbano (CIO da Pirelli), Jackson Andrade (CIO da Sephora), Patrícia Câmara (CIO da SODEXO), Fátima Primati (ex CIO do HSBC e Laureate), Joel Santiago (CIO da MARFRIG), Aydes Marques (CIO do Banco Carrefour) e Marcelo Hirata (CIO do Instituto de Resseguros do Brasil).