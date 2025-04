13 eventos de tecnologia para não perder em 2025

O calendário de tecnologia em 2025 será marcado por uma série de eventos voltados para empreendedores, desenvolvedores e outros profissionais do setor. De conferências sobre inteligência artificial e cibersegurança a encontros focados em varejo, agronegócio e inovação corporativa, esses eventos reúnem grandes nomes do mercado para discutir tendências, fechar parcerias e apresentar novas soluções. Além do networking, são oportunidades estratégicas para atualização profissional e um termômetro dos rumos da transformação digital no Brasil.

Abaixo, separamos 13 eventos de tecnologia para não perder no restante de 2025:

1. Peopletech Summit

Data: 6 de abril

Local: Florianópolis/SC

Inscrições:sc.acate.com.br/peopletech-summit

Encontro de tecnologia para a gestão de pessoas. Reunindo lideranças e especialistas da área Recursos Humanos e realizado pela Vertical Peopletech da ACATE, o Summit promove a reflexão sobre as transformações no ambiente de trabalho, as inovações emergentes e o foco no bem-estar dos colaboradores.

2. Web Summit Rio

Data: de 27 a 30 de abril

Local: Rio de Janeiro

Inscrições: https://rio.websummit.com/pt-br/

A edição 2025 do Web Summit Rio, parte da série global de eventos do Web Summit, reúne startups, investidores e especialistas em tecnologia para discutir inovação, inteligência artificial, sustentabilidade e o futuro digital. Em 2024, o evento atraiu mais de 34 mil pessoas no Riocentro, consolidando-se como um dos principais encontros do setor na América Latina.

3. Gartner Data & Analytics Summit

Data: 28 e 29 de abril

Local: São Paulo/SP

Inscrições: https://www.gartner.com/en/conferences/la/data-analytics-brazil

Um evento pensado para conectar tendências e líderes de dados, análise e IA para abordar prioridades e acelerar negócios nas mais recentes áreas de inteligência artificial, governança e arquitetura de dados.

4. Lacnic 43

Data: 5 - 9 de maio

Local: São Paulo/SP

Inscrições: https://lacnic43.lacnic.net/pt-br

O evento terá como anfitriã a ABRINT, que realizará simultaneamente seu encontro nacional, o maior evento de ISP do Brasil. Os participantes do LACNIC 43 terão acesso gratuito a este evento do qual participan com mais de 30.000 profissionais, o que multiplica as possibilidades de networking e troca de conhecimentos. A programação contará com tutoriais técnicos, apresentações de especialistas, Fórum Público de Políticas, entre outros.

5. RevOps Summit

Data: 20 de maio

Local: São Paulo/SP

Inscrições: https://lp.hubify.com.br/revops-summit-2025

O RevOps Summit by 8D Hubify é um evento para empresas que buscam integrar marketing, vendas e atendimento em uma estratégia unificada de Revenue Operations (RevOps). Com o tema “Conquistar, Vender e Expandir”, apresenta um formato dinâmico e imersivo, incluindo abertura no estilo TED Talk e paineis temáticos. Os conteúdos abordam assuntos como geração de demanda e retenção de clientes, com insights práticos para crescimento sustentável.

6. Energy Show

Data: 19 a 22 de maio

Local: Florianópolis/SC

Inscrições: sc.acate.com.br/energyshow

O futuro da energia é debatido pelos maiores nomes e companhias do setor no Energy Show. O evento de inovação e tecnologia da Vertical Energia da ACATE apresenta uma ampla programação que perpassa os segmentos de Gás, Geração, Transmissão e Distribuição, Mobilidade Elétrica, Mercado Livre e outros temas visando impulsionar a sustentabilidade e a transição energética.

7. TDC Floripa

Data: 11 a 13 de junho

Local: Florianópolis/SC e online

Inscrições: thedevconf.com/tdc/2025/florianopolis

A décima oitava edição do TDC Florianópolis traz três dias com diversas trilhas de palestras e painéis de nível intermediário e avançado, focados em alavancar a carreira e acelerar a adoção de tecnologias emergentes. A programação é elaborada por especialistas reconhecidos no mercado, garantindo conteúdos relevantes e atualizados sobre as tendências e desafios do universo da tecnologia.

8. Security Tech Day

Data: 26 de junho

Local: Florianópolis/SC

Inscrições: sc.acate.com.br/security-tech-day

Os desafios e as melhores práticas de segurança para empresas, instituições e indivíduos são temas de um dia de programação dedicado a conhecimentos e experiências sobre tecnologias inovadoras para a proteção digital, patrimonial e pública.

9. Conexão WK

Data: 3 e 4 de julho

Local: Blumenau/SC

Inscrições: conexao.wk.com.br

Marcado para os dias 3 e 4 de julho, em Blumenau (SC), o Conexão WK é um dos principais eventos de gestão, tecnologia e inovação de Santa Catarina. Com mais de 50 palestras e painéis em três palcos simultâneos, a programação deve reunir cerca de 1000 pessoas entre decisores e líderes empresariais. Na edição de 2024, o evento gerou mais de 700 oportunidades e negócios fechados, consolidando-se como um espaço estratégico para atualização e networking e debate de temas como inteligência artificial, liderança e transformação digital.

10. Varejo Tech Day

Data: 24 de julho

Local: Florianópolis/SC

Inscrições: sc.acate.com.br/varejo-techday

Empresas de tecnologia, varejistas e investidores se encontram em um evento estratégico para criar conexões e adquirir conhecimentos. A cada ano, marcas líderes de mercado marcam presença, impulsionam a inovação e geram novos negócios no encontro realizado pela Vertical Varejo da ACATE.

11. ACE Summit 2025

Data: 30 de julho de 2025

Local: São Paulo/SP

Inscrições: acesummit.com.br

O ACE Summit, realizado pela ACE Ventures, reúne corporações, startups e investidores para impulsionar conexões e transformações no ecossistema de empreendedorismo. Em um dia de imersão, o evento promove palestras com grandes nomes do mundo dos negócios, painéis com especialistas do mercado e oportunidades de networking de alto nível. Entre os palestrantes confirmados para a edição de 2025 estão Alan Chusid (fundador da Spin Pay), Alexandre Martinez (diretor de Marketing na On), João Camargo (fundador e CPO da Magie) e Shane Young (cofundador e CEO do Grupo Velocity).

12. Startup Summit

Data: 27, 28 e 29 de agosto

Local: Florianópolis/SC

Inscrições: startupsummit.com.br

A Capital Nacional das Startups, Florianópolis, é a sede de um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo da América Latina. Marcado para os dias 27, 28 e 29 de agosto, o Startup Summit 2025 será realizado pelo Sebrae Startups e a ACATE. Serão mais de 200 palestrantes e a expectativa de público é de mais de 10 mil pessoas.

13. AgTech Summit e AgTech Day

Data: 11 e 12 de setembro

Local: Florianópolis/SC

Inscrições: sc.acate.com.br/agtech-summit

Dois eventos de inovação realizados pela Vertical AgTech com um propósito: conectar o campo às tecnologias do amanhã, aumentando a produtividade de forma sustentável. A cada edição, os encontros promovem discussões sobre tendências, políticas públicas e digitalização do agro.

* Com informações fornecidas por Dialetto.