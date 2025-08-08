Cómo crear una política de seguridad para dispositivos móviles, con plantilla

Una política de seguridad móvil es vital para proteger el entorno laboral de una organización al definir los factores de riesgo potenciales. Pero estas políticas son más que contratos legales, material educativo y una guía sobre lo que está permitido en los dispositivos móviles corporativos.

A medida que más ciberataques se dirigen a dispositivos móviles, la necesidad de actualizar las políticas de seguridad para la gestión de dispositivos móviles (MDM) es mayor que nunca. Entonces, ¿qué deben saber los departamentos de TI sobre la aplicación de políticas móviles? ¿Y qué deben incluir si necesitan actualizar su política de seguridad móvil existente?

¿Qué son las políticas de seguridad para dispositivos móviles y BYOD? Las políticas de TI corporativas pueden abordar varios temas tecnológicos y de uso para los empleados. Generalmente, TI es responsable de definir qué políticas de seguridad son necesarias, pero Recursos Humanos también juega un papel clave en destacar otras políticas tecnológicas importantes. Algunos temas que las políticas de TI deberían cubrir incluyen: Uso de internet.

Retención de datos.

Movilidad corporativa.

Programas BYOD.

Uso de redes sociales.

Gestión de cambios. La ausencia de una política de seguridad móvil puede llevar a brechas de datos y otros problemas costosos si los empleados no son conscientes de los riesgos del uso inadecuado. Incidentes como compartir información protegida de salud de un paciente con usuarios no autorizados vía mensajes de texto o redes sociales constituyen una clara violación de las normas HIPAA, lo que puede derivar en graves consecuencias legales y financieras. ¿Qué deben incluir las políticas de seguridad móvil y BYOD? Las políticas de seguridad móvil y BYOD están recibiendo más atención por parte de TI corporativa debido a las crecientes preocupaciones sobre el uso de teléfonos inteligentes. Por ello, los administradores deben ajustar las políticas corporativas existentes para adaptarse al cambiante panorama de amenazas. En general, las políticas de seguridad móvil y BYOD deben incluir los siguientes documentos: Política de uso aceptable para dispositivos móviles.

Políticas BYOD; “elige tu propio dispositivo” (CYOD); dispositivos propiedad de la empresa, pero habilitados para uso personal (COPE); y dispositivos propiedad de la empresa para uso exclusivo laboral (COBO).

Política de seguridad móvil. Además de estas políticas básicas, las organizaciones también pueden optar por incluir: Formulario de registro de dispositivos. Este formulario describe el proceso de registro de dispositivos en la gestión para permitir el acceso a datos y aplicaciones corporativas.

Seguridad de la información. Esta política detalla los requisitos de seguridad de la información en los dispositivos.

Capacitación y documentos de reconocimiento para empleados. Esta política describe la capacitación y los documentos que los empleados deben completar.

Plan de respuesta a incidentes de seguridad. Este plan contiene instrucciones paso a paso para incidentes de ciberseguridad y proporciona la información de contacto de los administradores de seguridad.

Auditorías. Esta política establece los procedimientos para auditorías que TI podría realizar para asegurar el cumplimiento de los dispositivos.

Aplicación de la política. Esta política detalla las consecuencias de no cumplir con los estándares de seguridad móvil y las medidas disciplinarias que los administradores podrían tomar en tales casos.

Uso y devolución de dispositivos móviles. Esta política establece el proceso para devolver dispositivos móviles cuando un empleado se retira, incluyendo el borrado remoto y la destrucción de datos para proteger información sensible.

Buenas prácticas para la política de seguridad de dispositivos móviles Los smartphones y otros dispositivos móviles se han vuelto indispensables en las operaciones diarias de cualquier organización empresarial. A medida que esta tendencia difumina la línea entre el uso personal y profesional, una política robusta de seguridad para dispositivos móviles es imprescindible. Esta política protege los datos y la infraestructura de TI de la organización, educando a los usuarios finales sobre el uso aceptable y estableciendo estándares de gestión. Al diseñar e implementar políticas de seguridad para dispositivos móviles, los administradores deben incluir buenas prácticas como la encriptación de datos, actualizaciones regulares de software y más. Establecer políticas claras La comunicación efectiva es vital al crear políticas de seguridad móvil, tanto para administradores, como para usuarios finales. Asegúrese de establecer directrices precisas que cubran todos los detalles relevantes y sean fáciles de entender para los usuarios. Esto debe incluir uso aceptable, requisitos de contraseñas, uso de aplicaciones y medidas de protección de datos. En la mayoría de las organizaciones, los empleados revisan las políticas y documentos corporativos durante el proceso de incorporación. Por lo tanto, TI debe mantener un registro de las inscripciones de usuarios y mantener la política de seguridad móvil de la organización actualizada. Implementar controles de autenticación y acceso Controles de acceso estrictos como contraseñas fuertes y autenticación biométrica pueden ayudar a reducir el riesgo de acceso no autorizado a datos móviles sensibles. Además, TI debe usar herramientas de acceso condicional que aseguren que los dispositivos cumplan con criterios específicos, como estado del dispositivo, sistema operativo, ubicación y red. Estas herramientas también aplican requisitos de autenticación, como autenticación multifactor y políticas de contraseñas. Inscripción de dispositivos en MDM Utilice herramientas MDM para hacer cumplir de manera centralizada las políticas de seguridad, incluyendo el borrado remoto de dispositivos, la gestión de configuraciones y la distribución de aplicaciones para todos los dispositivos móviles en la organización. Aplicar cifrado de datos Como parte de MDM, es importante usar herramientas que impongan el cifrado en todos los puntos finales móviles en caso de pérdida o robo. Habilitar capacidades de borrado remoto Industrias como la sanitaria tienen regulaciones estrictas para proteger datos sensibles. Al crear políticas para dispositivos móviles, las organizaciones deben asegurarse de poder borrar y restablecer dispositivos remotamente en caso de pérdida, robo o salida de un empleado. Esto ayuda a mantener la información sensible fuera de manos equivocadas cuando el dispositivo ya no está bajo supervisión corporativa. Realizar actualizaciones regulares Para abordar vulnerabilidades conocidas y protegerse contra amenazas emergentes, TI debe garantizar que los dispositivos móviles reciban actualizaciones y parches de seguridad regulares. Esto aplica tanto para el sistema operativo, como para las aplicaciones instaladas. Las organizaciones pueden gestionar este proceso de forma centralizada a través de MDM para dispositivos propiedad de la empresa. También pueden incluir requisitos en su política para asegurar que los empleados mantengan actualizados los sistemas operativos de sus dispositivos. Esto garantizará el cumplimiento y la seguridad de los dispositivos. Crear listas blancas y negras de aplicaciones En años recientes, varias organizaciones han decidido bloquear aplicaciones específicas, como TikTok, debido a preocupaciones de datos. Esto ha llevado a que otras organizaciones cuestionen qué aplicaciones son aceptables en un dispositivo. Las organizaciones pueden no tener control total sobre las aplicaciones que los usuarios instalan en dispositivos, especialmente en BYOD. Sin embargo, deben revisar regularmente y desarrollar políticas que especifiquen qué aplicaciones son seguras y aceptables. Proporcionar capacitación en concientización de seguridad Los programas de capacitación y concientización pueden ayudar a educar a los empleados sobre los riesgos de seguridad móvil y cómo manejarlos. Muchos ciberataques dependen del error humano, por lo que los usuarios finales necesitan saber cómo identificar y responder a actividades sospechosas como mensajes de phishing y malware. Una política de seguridad para dispositivos móviles no es simplemente un documento, sino un plan de acción para las organizaciones. Las directrices adecuadas pueden garantizar la seguridad de datos importantes sin obstaculizar la funcionalidad para los usuarios finales.