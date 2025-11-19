KondZilla, GR6, Flint e OpenAI lançam projeto que conecta favela, funk e IA

KondZilla, GR6 e Flint, com apoio da OpenAI, anunciam hoje o MUTIRÃO.AI, projeto que levará formação em inteligência artificial (IA) para comunidades periféricas em um roadshow que percorrerá diversas cidades do Brasil.

A aula inaugural, chamada Crias.BR, ocorreu no Museu das Favelas, em São Paulo, com oficinas ministradas por profissionais da indústria criativa, como Paulo Aguiar, Thais Martan e Wendell Nunes, além de participação de Tico Fernandes, da KondZilla, e Christian Rôças, da Flint, que mostraram como a IA pode fortalecer desde a criação musical e visual até a produção de conteúdo digital e a gestão de pequenos negócios.

O MUTIRÃO.AI tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia, e ampliar oportunidades de aprendizado, empreendedorismo e transformação social nas periferias, territórios onde a inovação cultural já faz parte do cotidiano. Ao oferecer palestras, workshops e laboratórios de criação através das ferramentas da OpenAI, a iniciativa demonstra, na prática, como a IA pode impulsionar a cadeia da economia criativa, abrangendo videoclipes, composições, personagens virtuais, campanhas e novos formatos de produção artística.

As próximas edições presenciais, previstas para 2026, terão participação de Kevinho, Livinho, MC Davi, Lexa, MC Don Juan e MC Hariel, que se juntarão a especialistas em IA para oferecer às comunidades imersões criativas de desenvolvimento de narrativas, sons, batalhas de prompts e conteúdos para capacitar jovens em IA e apoiar a evolução de talentos e negócios criativos nas periferias.

Em paralelo ao roadshow, será lançado um Programa de Educação a distância de Inteligência Artificial, produzido pela Flint, para abranger todo o Brasil, ampliando o acesso à formação e criando uma trilha contínua de aprendizado em tecnologia, cultura e negócios.