Relatório da McKinsey revela tendências tecnológicas que devem dominar o próximo ano

Na última edição do seu relatório anual de tendências, a consultoria de gestão McKinsey elegeu a inteligência artificial (IA) como a principal tecnologia com potencial para transformar a economia global nos próximos anos. Mas as previsões foram muito além, abrangendo desde semicondutores até headsets de realidade virtual.

Em meio ao otimismo sobre aplicações impactando diferentes indústrias, o estudo faz um alerta: a infraestrutura que sustenta o crescimento da IA começa a enfrentar desafios, como o aumento da demanda energética e vulnerabilidades nas redes de dados.

Data centers, por exemplo, precisarão ampliar sua capacidade de forma dramática, mais que triplicando até 2030, para atender à crescente demanda dos modelos de IA generativa. Há, no entanto, tecnologias que estão “impulsionando a inovação e enfrentando desafios críticos em diversos setores”, segundo o relatório.

Conheça algumas delas a seguir:

IA dá um passo adiante com novo modelo Possibilitando que máquinas aprendam e realizem tarefas que antes exigiam inteligência humana, a IA é utilizada por 78% das empresas consultadas, sendo que 92% dos executivos planejam investir mais na tecnologia nos próximos três anos. Apesar disso, trata-se de uma tendência em estágio inicial, dado que apenas 1% dos líderes dizem que seus negócios estão totalmente maduros nessa implementação. Entre avanços recentes, destacam-se a emergência de modelos menores, os progressos em IA multimodal e no raciocínio em múltiplos passos, além da aceleração no desenvolvimento de software. O relatório da McKinsey ressalta ainda o crescimento da IA agêntica – sistemas autônomos que executam ações e tomam decisões de forma independente, com alta adaptabilidade a ambientes e eventos em mudança. A tecnologia tornou-se "um dos principais focos de interesse e experimentação nas tecnologias voltadas a empresas e consumidores". “Ela vem ganhando força à medida que as organizações exploram novas formas de automatizar fluxos de trabalho e delegar tarefas a ‘colegas virtuais’, em vez de apenas interagir com chatbots. O que diferencia a IA agentica é sua capacidade de agir no mundo em vez de simplesmente gerar respostas", resume o documento. Exemplos disso são o OpenAI Operator, lançado em janeiro de 2025, que é capaz de executar de maneira autônoma diversas tarefas na web, como reservar voos e fazer encomendas, e o Gemini 2.5 Flash, do Google, que permite que desenvolvedores criem aplicações com recursos de automação de navegador (por exemplo, visitar sites, clicar em botões e digitar consultas).

Semicondutores, conectividade avançada e computação de borda Os semicondutores de aplicação específica são chips projetados para tarefas determinadas, que oferecem maior poder de computação e melhor eficiência de custo do que as arquiteturas de uso geral, como CPUs. A adoção desses semicondutores está fortemente relacionada à expansão do uso da IA em larga escala. Esses recursos não se restringem às grandes companhias: muitas empresas em estágios iniciais e startups estão em fase de experimentação e testes de semicondutores, visando a necessidades específicas, como treinamento em larga escala de IA e otimização de inferência. Já a conectividade avançada – que abrange um conjunto de tecnologias em evolução voltadas a aprimorar e expandir as redes de comunicação digital – continua se expandindo e transformando a experiência dos consumidores. Essas ferramentas incluem fibra óptica, redes de longa distância e baixo consumo de energia (LPWAN, na sigla em inglês), redes celulares 5G e 6G, internet das coisas (IoT) e conectividade direta via satélite para dispositivos móveis. Outra tendência citada pela McKinsey é o avanço da computação de borda e da computação em nuvem. A primeira processa dados o mais próximo possível da fonte ou do usuário final, enquanto a segunda envia dados para servidores remotos, geralmente em data centers. “À medida que mais data centers são construídos, o aumento no consumo de energia necessário para operá-los vem se tornando um problema em regiões que tradicionalmente concentram esses complexos, como o norte da Virgínia e Santa Clara, nos Estados Unidos", afirma o relatório. Assim, empresas estão treinando e implementando modelos de IA em locais variados, inclusive em ambientes de borda, a partir de uma abordagem distribuída que não apenas reduz gargalos computacionais, mas também aumenta a resiliência ao diminuir a dependência de uma infraestrutura centralizada. Ao distribuir fluxos de trabalho de data centers para hubs regionais ou mesmo locais, é possível otimizar o desempenho, com atenção especial para latência, custos de transferência de dados, soberania e segurança da informação.