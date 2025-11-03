Quando a nuvem deixa de ser custo e passa a ser estratégia

Durante muito tempo, falar de nuvem era falar de tecnologia. Hoje, é falar de negócios. Empresas que tratam a nuvem apenas como despesa estão olhando para o retrovisor. As que a encaram como um instrumento estratégico de crescimento e eficiência financeira estão definindo o ritmo do mercado.

A verdade é que a nuvem não é mais sobre reduzir custos: é sobre gastar com propósito. Cada real investido em nuvem pode e deve estar conectado a uma métrica de resultado. É a diferença entre “fazer economia” e “gerar valor”. E quem domina essa lógica, domina o jogo.

O novo papel do FinOps na economia da inteligência artificial

Nos últimos dois anos, o mundo corporativo viveu uma corrida pela inteligência artificial (IA). Só que junto com o entusiasmo, veio o alerta: mais de 60% dos projetos de IA corporativa não chegam ao terceiro ano, e o principal motivo é o custo.

O FinOps surge como o “freio inteligente” dessa jornada. Ele não é sobre cortar, mas sobre sustentar a inovação com responsabilidade.

Segundo o IDC, empresas com práticas consolidadas de FinOps conseguem otimizar entre 20% e 30% dos seus gastos em nuvem, redirecionando esses recursos para projetos de maior impacto, inclusive em iniciativas de IA.

No Brasil, onde o mercado de nuvem cresce em ritmo de dois dígitos e as margens estão sob pressão, a eficiência financeira da tecnologia virou tema de conselho, não apenas de TI. O futuro da competitividade passa por saber quanto custa inovar e quanto vale continuar inovando.

Os resultados falam por si: de acordo com a McKinsey, companhias que aplicam princípios de FinOps de forma estruturada podem reduzir de 20% a 30% os custos de nuvem e gerar ganhos expressivos de ROI no curto prazo, ao conectar práticas financeiras diretamente aos processos de engenharia.

A consultoria também aponta que a abordagem “FinOps as code” pode liberar até US$ 120 bilhões em valor potencial para o mercado, ao tornar o controle de custos um elemento nativo das operações digitais. Mais do que isso, organizações que unem FinOps + IA conseguem crescer investindo melhor, não necessariamente mais.

Ou seja, não é sobre gastar menos, é sobre fazer mais sentido, em cada linha do orçamento.

Todo esse cenário já é vivido aqui no Brasil. Estamos passando por uma fase de consolidação digital inédita. Com investimentos bilionários de gigantes globais e incentivos em inteligência artificial, a nuvem deixou de ser infraestrutura e passou a ser estratégia nacional.

Empresas brasileiras estão percebendo que a vantagem competitiva não está em quem migra mais rápido, mas em quem migra com propósito. E é aí que entra o papel dos parceiros estratégicos.

Não basta fornecer tecnologia, é preciso traduzir performance técnica em resultado de negócio, com olhar financeiro, operacional e sustentável. Afinal, na nova economia digital, eficiência não é gastar menos: é crescer com consciência.

Sobre o autor: Bruno Bolivar é Head of Sales na Teltec Data. Bruno é líder comercial com mais de uma década de experiência no ecossistema Microsoft, ajudando organizações a conectar soluções de Nuvem, IA e FinOps a resultados de negócios reais. Ao longo da sua carreira, ele tem desenvolvido e liderado equipes de vendas e operações de alto desempenho, alinhando estratégia, execução e sucesso do cliente.