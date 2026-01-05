Cinco tendências tecnológicas que irão transformar o ensino em 2026

De acordo com o relatório Top Strategic Technology Trends for 2026, da Gartner, tendências como desenvolvimento nativo em inteligência artificial (IA), sistemas multiagentes, IA física, plataformas de supercomputação para IA e cibersegurança preditiva devem orientar decisões estratégicas nos próximos anos, reforçando o avanço de soluções baseadas em inteligência artificial em escala.

No contexto educacional, o avanço da IA tende a ampliar trajetórias de aprendizagem personalizadas, enquanto professores passam a contar com recursos mais precisos de análise de dados e automação para acompanhar o desempenho das turmas. Esse movimento também se reflete no mercado de trabalho, que já demanda profissionais com competências digitais, pensamento computacional e capacidade de desenvolver soluções tecnológicas aplicadas.

“Estamos entrando em um período em que soluções antes consideradas futuristas passam a fazer parte da rotina. No próximo ano, veremos tecnologias mais acessíveis, personalizadas e integradas, capazes de transformar profundamente a forma como aprendemos, criamos e trabalhamos”, afirma Henrique Nóbrega, diretor de Tecnologia do CNA.

O CNA+ é o hub educacional da marca CNA, grupo educacional com mais de 700 franquias localizadas em todos os Estados do Brasil, que prepara crianças, jovens e adultos para as linguagens do presente e do futuro, seja em idiomas, robótica, programação, inteligência artificial, influencer ou tecnologia.

Segundo a Henrique Nóbrega, a relação dos jovens com o universo digital também evolui. “Experiências mais imersivas, somadas a dispositivos interconectados e atividades práticas, fortalecem um modelo de ensino mais colaborativo e experimental. A ampliação do acesso a kits de robótica e impressoras 3D deve transformar estudantes em criadores, estimulando o protagonismo e reforçando o papel das instituições de ensino como hubs de inovação”, diz o excutivo da CNA.

Confira 5 tendências tecnológicas para 2026, segundo a CNA:

1. Inteligência artificial personalizada

A IA estará mais integrada ao cotidiano, oferecendo experiências e conteúdos ajustados ao perfil de cada usuário a partir de análises de dados em tempo real.

2. Robótica educacional

Kits mais acessíveis permitirão que crianças e jovens desenvolvam projetos com sensores, motores inteligentes e módulos com IA embarcada. Ambientes virtuais imersivos devem complementar a prática, unindo gamificação e experimentação desde os primeiros anos escolares.

3. Internet das coisas (IoT) no ensino

Ambientes escolares conectados facilitarão o monitoramento de desempenho, a adoção de práticas sustentáveis e a personalização do espaço de aprendizagem.

4. Impressão 3D mais rápida e distribuída

Com equipamentos compactos e versáteis, a impressão 3D tende a ganhar espaço em prototipagem, design e atividades STEAM, ampliando o uso pedagógico em diferentes faixas etárias.

5. Cibersegurança como eixo central

Com o aumento de dispositivos conectados, cresce a necessidade de formar novas gerações aptas a adotar práticas seguras. A educação digital passa a ter papel decisivo na prevenção de golpes e na preparação para a navegação em ambientes online.