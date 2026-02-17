Cresce a onda de fraudes financeiras no Brasil

O número de fraudes financeiras no Brasil continua crescendo e já se tornou uma das maiores preocupações da população. Segundo dados do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, no primeiro semestre de 2025, o Brasil registrou 6.937.832 tentativas de fraude, 1,5 milhão a mais do que o mesmo período de 2024.

O cenário preocupa especialistas porque o Brasil é um dos países que mais utiliza pagamentos digitais. Segundo o Banco Central, em apenas um único dia, no mês de dezembro/2025, o volume de Pix chegou a mais de 313 milhões de transações, o maior número da história desde o lançamento do sistema.

Esse retrato tem impacto direto no dia a dia da população. Fraudes como falsos boletos, links maliciosos de cobrança, contas clonadas, apropriação de identidade e tentativas de desvio via Pix atingem desde pequenos comerciantes até consumidores comuns que simplesmente desejam pagar suas contas com segurança. O tema tornou-se tão urgente que a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) registra aumento anual de ocorrências envolvendo engenharia social, modalidade em que criminosos manipulam a vítima para obter dados e acesso a contas.

Por isso, empresas têm buscado, cada vez mais, soluções integradas de automação que permitam verificar pagamentos, identificar operações suspeitas e garantir rastreabilidade, evitando fraudes que impactam diretamente o orçamento familiar e a credibilidade de serviços.

Dentro desse contexto, tecnologias de prevenção, verificação automática e autenticação segura ganham relevância estratégica. A Multipagamentos, empresa especializada em soluções digitais com foco em meios de pagamento, automação e inovação tecnológica, tem atuado para fortalecer o ecossistema de proteção financeira, especialmente em serviços essenciais como utilities, órgãos públicos, escolas e empresas que lidam com grande volume de pagamentos digitais.

Para Rodrigo Melo, Vice-Presidente de produtos da Multipagamentos, a escalada dos golpes digitais não é mais um alerta futuro, ela já está acontecendo. “Hoje, qualquer pessoa pode ser alvo, do estudante ao aposentado, do pequeno comerciante às grandes empresas. Nossa missão é criar camadas de proteção que impeça que esses golpistas cheguem ao cidadão.”

Entre as soluções destacadas pela empresa estão sistemas de conferência automática de informações, verificação de autenticidade de transações, identificação de inconsistências e ferramentas de conciliação que evitam divergências entre pagamentos feitos e registros recebidos. Para quem paga, isso significa evitar cair em boletos falsos ou cobranças adulteradas, já para quem recebe, reduz drasticamente o risco de valores desviados ou de operações fraudulentas. “Cada camada de automação e segurança diminui as chances de fraude e aumenta a confiança do cidadão no sistema”, destaca Melo.