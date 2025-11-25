Black Friday 2025 registra aumento de golpes digitais e reforça necessidade de ações rápidas

A edição 2025 da Black Friday já mostra sinais de riscos elevados: entre 1º e 8 de novembro foram registradas 39 mil tentativas de fraude online, com prejuízo estimado em até R$ 29 milhões aos varejistas. A campanha representa uma das principais janelas de venda para o comércio, presencial e digital. No entanto, o aumento de tráfego e volume de transações também amplia a exposição a fraudes e falhas de segurança.

A Black Friday 2025 caminha para ser um teste real de resiliência digital para empresas: alta demanda somada a fraudes sofisticadas. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Reclame AQUI aponta que 63% dos consumidores brasileiros não conseguem identificar golpes feitos com inteligência artificial, mesmo em datas promocionais importantes.

Segundo os dados mais recentes:

Só nos primeiros oito dias da “Black November” foram contabilizadas 39 000 tentativas de fraude, com impacto potencial de até R$ 29 milhões ao varejo.

Em paralelo, o relatório “Mapa da Fraude Black Friday 2025”, da Serasa Experian, mostra que o ticket médio das fraudes está em R$ 1.504,57, cerca de 40% acima da média anual para e-commerce.

Do lado do consumidor, 63% declararam não conseguir reconhecer golpes que envolvem IA — como deep fakes, páginas clonadas ou ofertas falsas.

Para a Tripla, o cenário exige atenção redobrada. Fundada em 2015, a Tripla é uma empresa brasileira que oferece soluções em tecnologia, segurança da informação, governança, risco e compliance em ambientes digitais e logísticos.

A Tripla reforça que, com planejamento antecipado, controles eficazes e cultura de segurança bem implantada, é possível aproveitar o ciclo promocional com menos riscos e mais confiança — tanto para quem vende quanto para quem compra.

“A combinação de alta demanda, metas de vendas agressivas e pressa na decisão de compra cria o ambiente ideal para fraudes. Este ano, acrescenta-se a complexidade da IA e automação, o que exige das empresas não só sistemas de proteção, mas também processos maduros de prevenção”, explica Ricardo Moreira, CISO da Tripla.

O ticket médio de R$ 1.504,57 revela que não se trata mais apenas de pequenas perdas, mas de incidentes estruturados. Consumidor despreparado para golpes sofisticados – A incapacidade de reconhecer fraudes com IA (63%) demonstra que o público ainda caminha atrás dos criminosos em termos de prevenção.

A incapacidade de reconhecer fraudes com IA (63%) demonstra que o público ainda caminha atrás dos criminosos em termos de prevenção. Volume considerável em poucos dias – 39 mil tentativas em oito dias mostram como o ciclo promocional pode ser intensivo e concentrado, exigindo que empresas já estejam prontas.