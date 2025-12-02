Os picos de vendas, como a Black Friday, são o teste de estresse definitivo para os CIOs

A Black Friday, a sexta-feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, há muito tempo é um dos dias de compras mais movimentados do ano. Durante grande parte de sua história, a Black Friday se concentrou em compras em lojas físicas, e a Cyber Monday surgiu na década de 2000 como seu equivalente digital.

Nos últimos anos — e certamente desde a pandemia — a Black Friday também se tornou um grande evento online, com americanos fazendo compras e visitando sites e serviços online para o consumidor.

O boom da Black Friday não se limita mais apenas aos consumidores. Para os CIOs, evoluiu de um desafio técnico para um teste de estresse de TI que revela se uma organização consegue funcionar sob pressão.

O aumento repentino do tráfego afeta uma ampla gama de serviços online e coloca à prova a segurança e a infraestrutura de internet de empresas de todos os portes. A Black Friday também marca o início da temporada de festas de fim de ano, que antecede o Natal e o Ano Novo, portanto, o pico de tráfego durante a Black Friday normalmente se estende por todo o mesmo período, sobrecarregando os recursos de TI e das empresas.

Teste de prontidão da infraestrutura Em sua essência, a Black Friday gera mais tráfego do que outros períodos, o que exerce maior pressão sobre a infraestrutura. No entanto, preparar a infraestrutura para a Black Friday exige mais do que simplesmente adicionar servidores e aumentar a capacidade de banda larga. Organizações bem-sucedidas precisam analisar métricas de desempenho passadas para identificar gargalos específicos antes que eles se repitam.

Identifique os gargalos Segundo Iliya Rybchin, diretor da BDO EUA, os verdadeiros gargalos de infraestrutura não estão onde a maioria das equipes de TI espera encontrá-los. "Sim, existem aspectos óbvios como capacidade do servidor, desempenho do banco de dados e capacidade da CDN, mas esses são requisitos mínimos", disse Rybchin. "Qualquer equipe de TI competente pode lidar com isso; os verdadeiros gargalos surgem nos pontos de integração." Rybchin observou que, quando o tráfego aumenta de 10 a 20 vezes o normal, as transferências entre a plataforma de comércio eletrônico de uma organização, o gateway de pagamento, os sistemas de detecção de fraudes e o gerenciamento de pedidos criam lentidões em cascata. Rafael Mercado, vice-presidente e líder do mercado de consumo e viagens dos EUA na Kyndrill, identificou quatro principais áreas de gargalos de infraestrutura que surgem durante eventos de pico: Dimensionar aplicações e plataformas para atender à demanda. Sistemas legados obsoletos e plataformas de e-commerce rígidas tendem a sucumbir à pressão da Black Friday. Os CIOs podem combater isso com estratégias de nuvem híbrida durante picos de tráfego para aproveitar o potencial de computação sob demanda adicional, decompor sistemas monolíticos em microsserviços e APIs para uma escalabilidade mais rápida e flexível e simular picos de tráfego usando testes de carga sintéticos para detectar e corrigir vulnerabilidades antes que elas ocorram.

Sistemas legados obsoletos e plataformas de e-commerce rígidas tendem a sucumbir à pressão da Black Friday. Os CIOs podem combater isso com estratégias de nuvem híbrida durante picos de tráfego para aproveitar o potencial de computação sob demanda adicional, decompor sistemas monolíticos em microsserviços e APIs para uma escalabilidade mais rápida e flexível e simular picos de tráfego usando testes de carga sintéticos para detectar e corrigir vulnerabilidades antes que elas ocorram. Sobrecarga de rede e experiências ruins para o usuário. Quando o tráfego entre regiões aumenta, redes lentas e capacidade limitada na borda da rede causam atrasos no carregamento de páginas, nos processos de finalização de compra e nas recomendações personalizadas. Organizações líderes estão investindo em computação de borda. Computação para processar dados mais perto dos usuários e otimizar redes de distribuição de conteúdo para um desempenho mais rápido.

Quando o tráfego entre regiões aumenta, redes lentas e capacidade limitada na borda da rede causam atrasos no carregamento de páginas, nos processos de finalização de compra e nas recomendações personalizadas. Organizações líderes estão investindo em computação de borda. Computação para processar dados mais perto dos usuários e otimizar redes de distribuição de conteúdo para um desempenho mais rápido. Gargalos de dados nos sistemas. A sincronização de múltiplos conjuntos de dados entre plataformas de ponto de venda, ERP e logística pode sofrer atrasos, levando a erros e tempo de inatividade. Mercado observou que muitos varejistas estão adotando arquiteturas orientadas a eventos que respondem instantaneamente às mudanças do sistema, em vez de depender do processamento em lote.

A sincronização de múltiplos conjuntos de dados entre plataformas de ponto de venda, ERP e logística pode sofrer atrasos, levando a erros e tempo de inatividade. Mercado observou que muitos varejistas estão adotando arquiteturas orientadas a eventos que respondem instantaneamente às mudanças do sistema, em vez de depender do processamento em lote. Tempos de resposta a incidentes lentos. Ferramentas de monitoramento fragmentadas e equipes isoladas dificultam a resolução de problemas quando cada segundo conta. As empresas estão implementando plataformas de observabilidade totalmente integradas que oferecem visibilidade abrangente.

A importância do balanceamento de carga Yad Senapathy, fundador e CEO do Project Management Training Institute, afirmou que os maiores problemas de infraestrutura são sistemas de pagamento lentos, bancos de dados sobrecarregados e redes de conteúdo que não conseguem acompanhar o tráfego. Segundo ele, as estratégias de balanceamento de carga são o que diferencia os varejistas bem-sucedidos daqueles que estão enfrentando dificuldades. "As empresas que melhor gerenciam isso utilizam configurações flexíveis de nuvem que transferem o tráfego para data centers de backup quando necessário", disse Senapathy. "Elas processam os dados de transação imediatamente, em vez de esperar por atualizações em lote, o que mantém o uso de memória estável."

Observabilidade e AIOps A observabilidade e a AIOps tornaram-se essenciais para o monitoramento de infraestrutura em tempo real. Senapathy recomendou que os CIOs mantenham as ferramentas de monitoramento em execução em todos os serviços para detectar onde os processos estão apresentando lentidão. as ferramentas de AIOps podem agregar valor significativo às organizações. Em alguns casos, as organizações que as utilizam reduziram os falsos alarmes em mais da metade, permitindo que os engenheiros dediquem mais tempo à resolução de problemas reais.

Cibersegurança e prevenção de fraudes O aumento do tráfego que acompanha a Black Friday também traz potencialmente mais riscos, à medida que o volume de transações aumenta. Ataques sofisticados poderiam usar o aumento massivo no tráfego legítimo como pretexto para atividades maliciosas. Fraudes automatizadas sofisticadas dominam o cenário da segurança cibernética, desde o acúmulo de estoque por bots até o roubo de pontos de fidelidade e fraudes em devoluções, afirmou Rybchin. As principais ameaças dividem-se em três categorias: Ataques de negação de serviço distribuídos ( DDoS ). Alguns atacantes extorquem varejistas ameaçando desligar seus sites durante os horários de pico. Outros usam ataques DDoS como pretexto para roubar dados ou comprometer sistemas de pagamento. O desafio reside em distinguir o tráfego malicioso da atividade legítima do cliente.

Alguns atacantes extorquem varejistas ameaçando desligar seus sites durante os horários de pico. Outros usam ataques DDoS como pretexto para roubar dados ou comprometer sistemas de pagamento. O desafio reside em distinguir o tráfego malicioso da atividade legítima do cliente. Campanhas de phishing. Os ataques por e-mail aumentam nas semanas que antecedem a Black Friday, visando tanto clientes (roubo de credenciais) quanto funcionários (acesso ao sistema). Os golpistas comprometem contas meses antes e esperam até a Black Friday para fazer compras de alto valor que parecem legítimas.

Os ataques por e-mail aumentam nas semanas que antecedem a Black Friday, visando tanto clientes (roubo de credenciais) quanto funcionários (acesso ao sistema). Os golpistas comprometem contas meses antes e esperam até a Black Friday para fazer compras de alto valor que parecem legítimas. Fraude automatizada. Redes de bots realizam apropriações de contas em larga escala, fraudes em pagamentos e manipulação de estoques. "Os atacantes agora agem com mais antecedência, automatizam mais rapidamente e confundem a linha entre bots e tráfego humano legítimo, muitas vezes com o auxílio de IA de ponta ", afirmou Mercado.

Automação e IA O surgimento da IA e de ferramentas avançadas de automação mudou a forma como os CIOs podem lidar com os desafios da Black Friday. "A IA está passando da experimentação para a execução", disse Mercado. "Os varejistas estão usando-a para detectar fraudes em milissegundos, prever mudanças na demanda, personalizar ofertas dinamicamente e até mesmo antecipar sobrecargas na infraestrutura." Os principais casos de uso para IA e automação incluem: Atendimento ao cliente. A triagem no atendimento ao cliente se beneficia da automação com inteligência artificial, que classifica os problemas com base na urgência e complexidade. Durante a Black Friday, os sistemas automatizados lidam com consultas de rotina e sinalizam problemas complexos para intervenção humana, reduzindo o tempo de resposta.

A triagem no atendimento ao cliente se beneficia da automação com inteligência artificial, que classifica os problemas com base na urgência e complexidade. Durante a Black Friday, os sistemas automatizados lidam com consultas de rotina e sinalizam problemas complexos para intervenção humana, reduzindo o tempo de resposta. Resposta a incidentes. Senapathy observou que a IA fez uma diferença significativa na previsão e prevenção de problemas antes que eles se agravem. Ela ajuda a prever a carga horária que os servidores suportarão, para que as equipes possam dimensioná-la com antecedência.

Senapathy observou que a IA fez uma diferença significativa na previsão e prevenção de problemas antes que eles se agravem. Ela ajuda a prever a carga horária que os servidores suportarão, para que as equipes possam dimensioná-la com antecedência. Detecção de anomalias. As organizações podem usar análises comportamentais baseadas em IA para identificar desvios nos padrões de navegação conhecidos dos usuários, permitindo a detecção rápida tanto de problemas técnicos quanto de atividades fraudulentas. A IA da Agentic monitora padrões nas lojas de forma autônoma e aciona soluções automatizadas, afirmou Mercado.

Análise em tempo real A análise em tempo real é um elemento fundamental das operações de TI e fornece aos CIOs e líderes de TI uma visão clara do que está acontecendo em um ambiente. As análises são normalmente apresentadas em painéis de controle, facilitando atualizações rápidas de status à medida que os eventos ocorrem. Esses painéis proporcionam visibilidade simultânea do desempenho técnico e das métricas de negócios, permitindo que as equipes entendam não apenas o que está acontecendo, mas também sua importância. Organizações líderes implementam painéis de controle unificados que monitoram indicadores-chave de desempenho (KPIs) técnicos críticos, incluindo: Tempos de resposta do servidor.

Desempenho de consultas ao banco de dados.

Latência no processamento de pagamentos.

Volumes de chamadas à API. Esses mesmos painéis exibem métricas de negócios que incluem: Taxas de conversão.

Valores médios dos pedidos.

Taxas de abandono de carrinho de compras.

Desempenho promocional. Plataformas de streaming de eventos capturam interações com clientes, métricas de desempenho do sistema e transações comerciais em tempo real. Mecanismos de processamento de fluxo analisam esses dados em tempo real, identificando padrões e acionando respostas ou alertas automatizados. Data lakes e data warehouses fornecem o contexto histórico necessário para interpretar padrões atuais e prever tendências futuras. A conformidade regulatória e a governança são elementos essenciais da infraestrutura de análise em tempo real. Os varejistas devem garantir que a personalização em tempo real e o rastreamento comportamental estejam em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e outras estruturas de privacidade. As organizações líderes integram esses controles em sua arquitetura de análise, garantindo que a tomada de decisões rápidas não crie riscos de não conformidade.