Black Friday 2024 terá aumento acentuado no consumo de internet e computação em nuvem

A principal data de promoções do varejo, a Black Friday, deverá atingir este ano cerca de R$ 9,3 bilhões em vendas no Brasil e aumento de 9,2% no faturamento em comparação com o ano passado, segundo estimativa da Confi.Neotrust, empresa de dados sobre o e-commerce. Reforça essa expectativa o fato de 85% das pessoas terem manifestado pretensão de comprar na Black Friday 2024, segundo levantamento do Mercado Livre.

Além do aumento nas vendas, o setor de e-Commerce deve observar um salto de 20% na demanda por banda de internet e recursos de computação em nuvem. A Under, especialista em infraestrutura de TI, alerta que muitos varejistas ainda subestimam a importância de uma infraestrutura robusta para garantir a estabilidade durante o pico de acessos.

Segundo os analistas da empresa, este aumento seria decorrente das vendas nominais impulsionadas pela melhoria dos processos gerenciais adotados pelos varejistas para poder garantir o serviço oferecido ao consumidor.

"Todos os anos, a Black Friday tem sido um grande aprendizado para os lojistas e para quem fornece infraestrutura de internet e cloud. Muitas vendas foram perdidas ao longo dos anos devido à lentidão ou indisponibilidade de sites, lojas online e sistemas de gestão da operação. No caso do e-Commerce, esta instabilidade é o motivo que leva os consumidores a abandonarem suas compras durante a Black Friday", afirma Cristian Aires, CTO da Under. "O Google chegou a fazer uma análise em 2022 com os 30 grandes sites de e-commerce e constatou que 28 deles tiveram algum tipo de indisponibilidade Black Friday", acrescenta o executivo.

Os varejistas que conseguiram revisar as capacidades de TI, assegurando escalabilidade, redundância e proteção contra ataques DDoS são aquelas que conseguirão os melhores nesta Black Friday, reforça o CTO.