O que esperar do comércio no Black Friday este ano?

Segundo estudo da Wake/Opinion Box sobre Intenção de Compra na Black Friday, feito com 1.076 consumidores brasileiros entre 24 e 30 de julho deste ano, 66% pretendem comprar na próxima Black Friday. E a maior data do comércio eletrônico deve ser moldada pela crescente adoção de tecnologias, especialmente de inteligência artificial (IA).

Segundo o estudo Inteligência Artificial no Varejo, da Central do Varejo, conduzido entre abril e junho deste ano com 307 varejistas brasileiros, 47% já utilizam IA, principalmente em marketing e vendas. Entre os benefícios percebidos, estão aumento de eficiência (84%), redução de custos (42%), melhorias na satisfação do cliente (39%) e aumento nas vendas (36%). A tecnologia ajuda a personalizar a experiência do consumidor e otimizar processos operacionais.

André Maia, co-fundador da startup Armazenaí, destaca que "a IA está revolucionando a forma como os consumidores interagem com as marcas. Com a capacidade de analisar grandes volumes de dados, a IA permite uma personalização sem precedentes, ajustando ofertas e recomendações em tempo real para atender às necessidades individuais dos clientes. Na Black Friday 2024, esperamos ver um aumento significativo nas vendas impulsionadas por essas tecnologias."

A IA está permitindo que as empresas ofereçam experiências de compra altamente personalizadas, desde recomendações de produtos até ofertas exclusivas baseadas no comportamento de compra do consumidor.

"Os serviços logísticos têm se tornado, cada vez mais, um diferencial competitivo para as empresas. Elas não veem mais a logística como centro de custos, passando a avaliá-la pelo nível de serviço e como um centro de receita. Isso ocorre porque, sendo bem feita, ela garante a satisfação e a recorrência da compra pelos consumidores. Eles preferem comprar de empresas das quais sabem que terão garantia da entrega, bom atendimento, velocidade e segurança”, diz Gustavo Barbosa, cofundador da Armazenaí.

Outras vantagens do uso da tecnologia em vendas, de acordo com Gustavo Barbosa, incluem: