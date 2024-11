Como o gerenciamento inteligente de produtos pode “salvar” Black Friday no varejo

À medida que a Black Friday se aproxima, o cenário do varejo exige que empresas de todos os tamanhos se preparem para a alta demanda de maneira estratégica, com o objetivo de evitar erros e garantir o sucesso de compras do consumidor.

Em 2023, o Procon-SP registrou mais de mil reclamações relacionadas à Black Friday, sendo 36% dessas queixas ligadas à não entrega ou atrasos, com um total de 363 ocorrências.

Zoltan Schwab, executivo da vhsys, empresa especializada em soluções de gestão para micro e pequenos negócios, destaca que os números podem estar relacionados à má gestão de estoque e revelam a importância de um sistema robusto para garantir a satisfação do cliente. “Um dos grandes desafios para a Black 2024 será a gestão eficiente dos produtos. É um fator determinante para a avaliação final e satisfação do cliente. O varejista deve, desde já, com o apoio de um ERP, identificar possíveis falhas na operação, como falta de produtos, para ter o controle das suas vendas quando chegar o grande dia”, diz o especialista.

Para 2024, 39% dos consumidores pretendem e já planejam realizar compras nesta data, como mostra o Panorama do Consumo — Black Friday 2024. Isso destaca ainda mais a necessidade de uma estratégia de gestão eficaz, capaz de monitorar e organizar o fluxo de produtos ao vivo.

“Com a plataforma de controle de estoque integrada, o empresário pode gerenciar suas operações na palma da mão, acompanhando entradas, saídas e reposições em tempo real, automatizando processos que, manualmente, poderiam estar sujeitos a erros”, explica Zoltan, que acompanha de perto as movimentações dos clientes da vhsys nesta data. “Um bom software deve oferecer diversas funcionalidades que agregam ao negócio, como controle de múltiplos depósitos, categorização de produtos, geração automática de pedidos de compra, relatórios detalhados e a integração com sistemas de vendas e emissão de notas fiscais eletrônicas”, completa.

O executivo detalha que esses recursos permitem não apenas um acompanhamento preciso das movimentações de produtos, mas também garantem que as reposições sejam feitas de forma ágil, evitando rupturas de estoque durante a alta demanda. E ele já antecipa planos para as festas de fim de ano. “Quando o varejista domina o estoque, é possível projetar demandas para outros períodos comerciais de alto volume, como o Natal, utilizando dados históricos da Black Friday e de outras datas, além de inteligência de negócios para prever as necessidades futuras”, finaliza.