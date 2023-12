Lança Perfume triplica receita após integrar lojas ao e-Commerce

Em um marco significativo para a marca Lança Perfume, do Grupo La Moda, a empresa registrou uma receita omnichannel no terceiro trimestre de 2023 três vezes superior à do mesmo período em 2022. Esse sucesso é atribuído à implementação bem-sucedida do projeto de Integração de Canais e Omnicanalidade liderada pela consultoria gaúcha Y2V Digital, que começou em 2021 utilizando a solução Linx OMS conectado com a plataforma de e-Commerce VTEX.

A La Moda, reconhecendo a importância da experiência do cliente, iniciou o processo com um extenso diagnóstico do cenário omni, abrangendo desde processos e integrações até a conscientização da equipe de vendas. “Esse levantamento orientou a criação de um squad interno dedicado à omnicanalidade, adotando metodologias ágeis e estabelecendo papéis e escopos de trabalho”, explica Jéssika Yuri, sócia da Y2V.

Após 12 meses de colaboração intensiva, a empresa atingiu marcos notáveis. A operação de vendas online via código dos vendedores das lojas representa agora 30% da receita do e-Commerce, enquanto a opção de Entrega Nacional, Retire em Loja e Entrega Expressa expandiu-se para todas as lojas, respondendo por 20% da receita no canal físico. Surpreendentemente, cerca de 40% dos pedidos online são atendidos pela rede de lojas, impulsionados pela integração de 100% dos estoques, resultando em 40% desses pedidos sendo incrementais.

“O destaque dessa transformação é a constatação de que as clientes omnicanal têm uma recorrência de compras quatro vezes maior que as monocanal, demonstrando não apenas o sucesso financeiro, mas também a fidelidade e o relacionamento mais profundo com a marca”, complementa Vanessa Veiga, também sócia da Y2V.