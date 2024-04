Sustentabilidade é um imperativo de negócios no Brasil, mas abordagens atuais não são o suficientes

Um novo estudo global do IBM Institute for Business Value descobriu que, enquanto a maioria das organizações reconhece a sustentabilidade como importante para sua estratégia de negócios, muitas lideranças C-levels enfrentam desafios para financiar tais investimentos. Dados coletados de 5.000 executivos globais, incluindo do Brasil, destacam que as organizações que implementam processos sustentáveis dentro de suas operações veem melhores impactos e resultados financeiros enquanto gastam menos do que seus pares.

O estudo “Além de checar a caixa - Como criar valor de negócio com sustentabilidade incorporada” revelou que um terço (35%) dos executivos entrevistados no Brasil alcançaram progressos significativos na execução de suas estratégias de sustentabilidade, um importante incremento comparado com os 7% do ano passado, mas transformar ambições em impacto continua a ser um desafio. Além disso, 40% dos executivos pesquisados enfrentam obstáculos para financiar investimentos de sustentabilidade; seis em 10 constatam que precisam fazer trade-offs entre resultados financeiros e de sustentabilidade.

As organizações que implementam a sustentabilidade mais profundamente em suas operações mostram uma diferença significativa em seus resultados no país. Por exemplo, elas são 117% mais prováveis de atribuir uma melhora em suas receitas a partir de seus esforços de sustentabilidade e são 96% mais prováveis de ultrapassarem seus pares em rentabilidade no Brasil.

"A abordagem de sustentabilidade de uma organização pode deter seu avanço. No Brasil, os gastos em relatórios de sustentabilidade excedem os gastos de inovação em sustentabilidade em 46%. Não há uma correção rápida, pois a sustentabilidade requer intencionalidade" disse Carlos Tunes, líder de Software de Sustentabilidade da IBM Brasil. “Implementar sustentabilidade significa tirá-la de seu nicho isolado e integrá-la ao longo de todas as unidades de negócios. Isso impulsiona um maior impacto a partir da inovação, do talento e do meio ambiente para os resultados financeiros."