Setor de Saúde está atrasado na adoção da multicloud híbrida

A Nutanix revelou as descobertas do setor de Saúde de seu estudo Enterprise Cloud Index (ECI), que mostra o progresso na adoção da nuvem. Pelo quinto ano consecutivo, a Vanson Bourne, em nome da Nutanix, entrevistou 1.450 tomadores de decisão de TI em todo o mundo entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Esse relatório esclarece os planos de nuvem, as prioridades, os desafios e as experiências dos profissionais de TI que operam nesse setor.

De acordo com a pesquisa, as empresas do setor de saúde estão atrasadas em relação à média geral de outros setores; no entanto, espera-se que elas cresçam de 53% para 74% nos próximos três anos, em linha com a tendência global de infraestruturas de TI multicloud, que incluem uma combinação de nuvens públicas e privadas.

A multicloud híbrida também é o modelo operacional com o maior crescimento esperado entre todas as empresas pesquisadas no ECI. “Metade da porcentagem de entrevistados no setor de saúde, em comparação com a resposta geral de todos os setores, adotou o modelo híbrido de várias nuvens”, diz um comunicado de imprensa.

No entanto, segundo a Nutanix, as empresas do setor de saúde esperam aumentar as implementações híbridas de várias nuvens em mais de sete vezes (38 pontos percentuais) nos próximos três anos, atingindo uma 44%. Além disso, algumas empresas do setor de saúde planejam começar a usar várias nuvens públicas (multiclouds) como uma única infraestrutura de TI, aumentando o uso desse modelo dos atuais 0% para 8% até 2026.

Os entrevistados foram questionados sobre os desafios de nuvem que estão enfrentando, como executam aplicativos de negócios e onde planejam fazer isso no futuro. A segurança cibernética é o principal motivador do investimento em infraestrutura de TI, citada por 13% dos entrevistados, seguida pela soberania dos dados (12%) e pela flexibilidade de execução na nuvem e no local (9%). Os custos foram citados por apenas 4% dos entrevistados, embora a maioria deles tenha colocado o controle de custos no topo de sua lista de desafios: 86% dos entrevistados do setor de saúde citaram o controle de custos da nuvem como um desafio no gerenciamento de sua infraestrutura de TI atual e mais de um terço (36%) o citou como um desafio significativo.

“Ambientes mistos criam desafios e exigem um único local para gerenciar todas as cargas de trabalho e dados. 96% das organizações de saúde concordam que, idealmente, deveriam ter uma única plataforma para gerenciar suas diferentes infraestruturas públicas e privadas. Como resultado, a maioria das empresas de saúde pesquisadas citou a recuperação de desastres (42%) como o principal desafio no gerenciamento de infraestruturas mistas”, diz o comunicado.

Os seguintes desafios são a visibilidade de local dos dados (41%), a análise e a orquestração de dados (40%) e os custos de armazenamento de dados (40%).

Enquanto a mobilidade de aplicações, todas as organizações do setor de saúde mudaram uma ou mais aplicações para um novo ambiente de TI nos últimos 12 meses. A segurança e a sustentabilidade (40% de ambas) são citadas como a razão mais frequente para essa mudança.