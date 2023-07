Empresas públicas desejam acelerar implementações híbridas em várias nuvens

A Nutanix divulgou os resultados da pesquisa anual Enterprise Cloud Index (ECI), feita pela Vanson Bourne e encomendada pela companhia, a qual mede o progresso das empresas na adoção da nuvem no Setor Público. A pesquisa revelou que as organizações públicas planejam acelerar suas implementações híbridas em várias nuvens, em quase cinco vezes nos próximos três anos.

No geral, os entrevistados do setor público esperam aumentar seu uso geral de infraestrutura de TI mista para 73%. A segurança cibernética, além da soberania e recuperação dos dados, são os principais motivadores das decisões de compra de infraestrutura de TI, aponta o estudo.

A pesquisa entrevistou 1.450 tomadores de decisão de TI em todo o mundo entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Este relatório é complementar ao relatório principal global 5th Annual Enterprise Cloud Index e se concentra nas implementações de nuvem no setor público global, que inclui organizações governamentais federais/nacionais e organizações governamentais estaduais e locais, instituições educacionais públicas e organizações públicas de saúde.

Segundo a Nutanix, o estudo destaca os planos de nuvem, as prioridades, os desafios e as experiências dos profissionais de TI do setor público em todo o mundo e como eles se comparam ao conjunto completo de respostas globais entre setores.

As principais conclusões do relatório deste ano incluem:

As organizações do setor público esperam aumentar em quase cinco vezes suas implementações de multicloud híbrida . Esse grupo também espera mais do que dobrar o uso de várias nuvens públicas ( multicloud ). Os entrevistados têm expectativa de que os outros modelos operacionais de TI, como a infraestrutura local, diminuam durante esse período.

. Esse grupo também espera mais do que dobrar o uso de várias nuvens públicas ( ). Os entrevistados têm expectativa de que os outros modelos operacionais de TI, como a infraestrutura local, diminuam durante esse período. A segurança cibernética e a soberania dos dados são os maiores impulsionadores do investimento em infraestrutura de TI . Entre os que trabalham no setor público, a segurança cibernética e a soberania dos dados foram os itens que lideraram a pesquisa para novos investimentos, porém a capacidade de cumprir as regras nacionais de armazenamento e controle de dados, empataram como segundo critério, com 13% cada. O custo foi mencionado com menos frequência.

. Entre os que trabalham no setor público, a segurança cibernética e a soberania dos dados foram os itens que lideraram a pesquisa para novos investimentos, porém a capacidade de cumprir as regras nacionais de armazenamento e controle de dados, empataram como segundo critério, com 13% cada. O custo foi mencionado com menos frequência. Ambientes mistos criam desafios para o gerenciamento de dados, já que o valor e o volume de dados no setor público continuam a disparar. Os principais desafios incluem os dados, englobando desde análise até orquestração, proteção, recuperação e custos de armazenamento. Os resultados também indicam uma lacuna nos recursos de visibilidade para todos os dados que residem na infraestrutura de TI estendida. Há espaço de melhorias na disponibilidade de ferramentas integradas nas operações de TI híbrida, pois as equipes de TI não podem gerenciar, proteger, sincronizar ou analisar aquilo que não conseguem ver.

já que o valor e o volume de dados no setor público continuam a disparar. Os principais desafios incluem os dados, englobando desde análise até orquestração, proteção, recuperação e custos de armazenamento. Os resultados também indicam uma lacuna nos recursos de visibilidade para todos os dados que residem na infraestrutura de TI estendida. Há espaço de melhorias na disponibilidade de ferramentas integradas nas operações de TI híbrida, pois as equipes de TI não podem gerenciar, proteger, sincronizar ou analisar aquilo que não conseguem ver. O principal motivador de mudanças nas aplicações foi melhorar a segurança dos dados. Quase todos os entrevistados do setor público global (98%) indicaram que transferiram de cargas entre infraestruturas de TI nos últimos 12 meses, e 47% citaram como motivo o desejo de melhorar a postura de segurança da empresa ou sua capacidade de atender aos requisitos regulamentares. Melhorar a segurança dos dados também foi o principal motivo para mover aplicações entre todos os entrevistados da ECI, citado por uma porcentagem semelhante (46%). A esperança de acelerar as velocidades de acesso aos dados foi um segundo motivo moderadamente distante para a mobilidade de aplicações entre os entrevistados do setor público (39%), seguido pelo desejo de integração com serviços nativos da nuvem, como inteligência artificial e machine learning (38%).

Quase todos os entrevistados do setor público global (98%) indicaram que transferiram de cargas entre infraestruturas de TI nos últimos 12 meses, e 47% citaram como motivo o desejo de melhorar a postura de segurança da empresa ou sua capacidade de atender aos requisitos regulamentares. Melhorar a segurança dos dados também foi o principal motivo para mover aplicações entre todos os entrevistados da ECI, citado por uma porcentagem semelhante (46%). A esperança de acelerar as velocidades de acesso aos dados foi um segundo motivo moderadamente distante para a mobilidade de aplicações entre os entrevistados do setor público (39%), seguido pelo desejo de integração com serviços nativos da nuvem, como inteligência artificial e machine learning (38%). Controle de custos de TI. A maioria dos entrevistados classifica o controle de custos no topo de sua lista de desafios. Por exemplo, 86% dos entrevistados do setor público e 85% dos entrevistados globalmente descreveram o controle de custos da nuvem como um desafio para o gerenciamento de suas infraestruturas de TI atuais, e mais de um terço de cada grupo –36% das organizações do setor público e 34% dos entrevistados globais– disseram que esse era um desafio "significativo".

O aumento da diversidade da infraestrutura, juntamente com uma maior ênfase no armazenamento, gerenciamento, segurança e serviços de dados, está levando todos os profissionais de TI do setor público a buscar operações híbridas que unifiquem a infraestrutura pública e privada. Quase todos os entrevistados (95%) expressaram o desejo de ter um único local para ver e gerenciar os muitos aspectos de suas diversas infraestruturas. Os entrevistados apontaram necessitar de ferramentas que sejam capazes de proporcionar visibilidade de onde os dados residem; permitir que as equipes de TI gerenciem holisticamente suas cargas de trabalho e dados; e que consigam atender aos requisitos em constante mudança de segurança, backup, conformidade, desempenho e custo dos dados.

"A pandemia de COVID-19 ressaltou a importância da agilidade para se adaptar rapidamente às circunstâncias em constante mudança nos setores de Governo, Educação e Saúde. Reconhecendo essa necessidade, os líderes de TI do setor público estão adotando diversos ambientes de TI, abrangendo data centers, computação de edge, colocation e várias nuvens públicas com objetivo de atender às suas necessidades específicas. Essa abordagem oferece a liberdade de localizar e mover cargas de trabalho e aplicações para ajudar a priorizar as estratégicas; no entanto, ela também traz novos desafios, incluindo a complexidade inerente aos ambientes híbridos, com várias nuvens”, disse Sammy Zoghlami, SVP EMEA da Nutanix.