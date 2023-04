Petrobras vai para a nuvem com tecnologia da AWS

Desde setembro de 2019, a Petrobras vem passando por um importante processo de transformação digital e aprimoração de sua jornada no ambiente em nuvem, e conta com a Amazon Web Services (AWS), empresa do grupo Amazon, como fornecedora e parceira estratégica. Com a parceria, a estatal petrolífera tem como objetivo garantir a agilidade necessária, por meio da inovação, para tornar a empresa ainda mais competitiva no mercado, com a vantagem de ter maior experiência e agora uma visão ampla sobre os benefícios do ambiente em nuvem, se comparada ao cenário de três anos atrás.

Para planejar sua jornada para a nuvem e para um processo de transformação digital efetivo e seguro, além de ter utilizado o AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), solução que identifica recursos organizacionais específicos e orienta sobre práticas recomendadas, a Petrobras sustentou sua jornada em três pilares: plataforma (a tecnologia em si), segurança e pessoas.

“Até 2019, as equipes eram organizadas em silos de tecnologia, o que era um desafio para a integração do ambiente de aplicações, limitava as opções de tecnologias disponíveis, fazendo com que aumentassem os prazos para atendimento das demandas das áreas de negócios. Além disso, haveria maior esforço operacional e menor agilidade, caso o atendimento de todas as demandas fosse direcionado para o datacenter próprio. Daí a prioridade dada à nuvem", explica Fernando Castellões, gerente geral de Arquitetura, Inovação e Dados da Petrobras.

Outro objetivo era mudar a cultura existente em uma empresa de grande porte como a Petrobras, começando com uma pequena equipe atuando na nuvem. “Diferente do que acontece em uma empresa que já nasce na nuvem e que só precisa definir e pensar os processos nesse ambiente, migrar é mais difícil. Além do desenvolvimento de uma nova cultura organizacional, passamos também pela gestão dessa mudança e pela capacitação da força de trabalho”, diz Marcelo Carreras, gerente executivo de TIC da Petrobras.

Com o investimento na construção de trilhas de capacitação, a Petrobras já treinou, em colaboração com a AWS, cerca de 100 profissionais em habilidades como operação da plataforma de nuvem, ciência de dados e desenvolvimento de soluções na nuvem.

“À medida que empresas migram para a nuvem, entendemos que, além de fazer desse processo algo simples, rápido e seguro, é fundamental também capacitar e treinar cada vez mais colaboradores”, comenta Cleber Morais, diretor-geral para o Setor Corporativo da AWS Brasil. “E estamos aqui para reforçar aos nossos clientes e parceiros que a tecnologia tem um poder transformador para o negócio, principalmente quando associado às pessoas.”

Além disso, o projeto contou com uma consultoria externa para a modelagem de um Centro de Excelência de Computação em Nuvem, totalmente alinhada com o time da AWS, no intuito de definir e planejar o desenvolvimento da plataforma, automações e produtos a serem implementados com escala.

Outro aspecto relevante a ser observado é que, desde o início, a segurança tem sido uma das prioridades, incluindo não apenas a integração da plataforma de nuvem com a rede corporativa, mas também a migração de workloads e a implementação de soluções cloud-native segundo o modelo de desenvolvimento DevSecOps.

Atualmente, diversas aplicações e projetos já rodam na nuvem da AWS, utilizando soluções de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para agilizar a análise de dados, aprimorar negociações com parceiros, compartilhar conteúdo multimídia e aperfeiçoar os processos de tomada de decisões em geral. Entre as ferramentas utilizadas estão o Amazon SageMaker, serviço totalmente gerenciado para preparar dados e criar, treinar e implantar modelos de ML; o Amazon Transcribe, para análise de áudio e escrita; e o Amazon Comprehend, serviço de processamento de linguagem natural (NLP) para interpretação de contexto e sentimento.

Ao aplicar uma ampla gama de serviços de computação, inteligência de dados, machine learning, armazenamento, banco de dados e segurança da AWS, as equipes de produtos e os arquitetos de cloud da Petrobras estão colocando em prática uma série de transformações para aprimorar as operações, inovar e gerar valor. “Por ser uma empresa que não é nativa na nuvem e que não para de crescer, tarefas como planejar e executar a migração, além de sustentar a operação, são enormes desafios, mas que vão se aperfeiçoando durante o processo”, ressalta Morais. “É uma enorme satisfação presenciar a transformação cultural e digital pela qual a empresa tem passado e poder oferecer serviços personalizados para cada demanda e necessidade”, finaliza.