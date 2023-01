4 previsões para conteúdo em nuvem em 2023

Os serviços de conteúdo em nuvem simplificam e aceleram drasticamente um dos conceitos fundamentais dos aplicativos de serviços de conteúdo: a capacidade de integração com os principais aplicativos que conduzem os processos de negócios (pense em SAP, Microsoft, Salesforce etc.) e os conecta à plataforma central de gerenciamento de conteúdo.

A integração permite que as políticas de governança corporativa sejam aplicadas automaticamente a informações previamente isoladas assim que são capturadas ou criadas. Deste modo, cria uma ponte que permite que informações isoladas fluam para processos e pessoas que podem usá-las.

À medida que as organizações atingem um novo nível de expansão de informações com mais sistemas e aplicativos do que nunca, uma solução de gerenciamento de conteúdo nativa da nuvem facilita o processo de interoperabilidade e quebra as barreiras entre os silos de informações. Para 2023, a OpenText traz quatro previsões para conteúdo em nuvem.

Experiência do funcionário orienta prioridades de tecnologia

Com os modelos de trabalho remoto e híbrido agora permanentes, as ferramentas digitais da força de trabalho têm um impacto maior na experiência do funcionário, o que levará a uma mudança no poder de compra de TI para linhas de negócios e investimento em plataformas de conteúdo tradicionais em direção a soluções departamentais SaaS que oferecem benefícios turnkey, como implantação rápida e facilidade de uso.

À medida que a adoção aumenta, será fundamental manter o controle de volumes e tipos de informações em rápido crescimento para evitar uma nova era de expansão de informações na nuvem. Por esse motivo, torna-se ainda mais crítico integrar um amplo espectro de recursos de gerenciamento de informações em aplicativos de negócios líderes para governar e controlar o ciclo de vida do conteúdo e fornecer um rico conjunto de metadados.

Organizações mudarão para alinhar estratégias de experiência do funcionário e do cliente

A experiência do funcionário sem atrito que impulsiona a produtividade da equipe, em última análise, leva a uma maior satisfação do cliente, porque não há experiência do cliente sem experiência do funcionário. Embora o EX e o CX tenham sido tradicionalmente executados em caminhos independentes, as organizações que buscam cada vez mais unir as estratégias de tecnologia que suportam os processos alimentados por conteúdo de back e front office serão mais resilientes e obterão vantagem competitiva.

Incerteza econômica exige que organizações dobrem excelência operacional

A tecnologia de inteligência artificial (IA) de serviços de conteúdo já está capacitando a governança de informações fundamentais para grandes volumes de conteúdo em vários repositórios. Em seguida, capacitará todos os trabalhadores do conhecimento enquanto executam seus trabalhos. A automação, combinada com a IA, eliminará a ineficiência das tarefas manuais em muitas funções e permitirá o processamento de informações com o mínimo de intervenção humana, liberando mais tempo para inovação, colaboração e estratégia.

APIs se tornam meio para potencializar valor e controlar custos

Os líderes de TI dependem cada vez mais das equipes de desenvolvimento para dar suporte a novos requisitos com menos recursos e menos tempo. Isso leva à adoção de APIs para potencializar o desenvolvimento de aplicativos corporativos modernos e à flexibilidade para consumir serviços de conteúdo para criar aplicativos personalizados ou adicionar facilmente novos recursos às plataformas existentes de conteúdo sem atualizações completas.