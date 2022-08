OpenText lançou três soluções no Salesforce AppExchange

Três novas soluções no Salesforce AppExchange foram adicionadas à plataforma, elevando assim o número total de ofertas do AppExchange para seis e permitindo que clientes de qualquer tamanho se beneficiem da governança, da produtividade e da eficiência da plataforma de serviços de conteúdo da OpenText.

Segundo o fornecedor, essas novas inclusões permitem o gerenciamento de conteúdo com eficiência, expandindo o potencial para que os clientes OpenText se conectem ao Salesforce. Essas soluções são o Core Content, o Media Management e o OpenText Documentum, todas disponíveis no AppExchange. “Com essa oferta expandida, as empresas podem gerenciar estrategicamente os relacionamentos com os clientes e se conectar com ainda mais de nossas soluções para elevar o gerenciamento e as experiências dos clientes baseadas em informações”, comenta Ted Harrison, vice-presidente executivo de vendas corporativas da OpenText.

As três novas soluções oferecem ainda acesso mais abrangente ao gerenciamento de conteúdo. Por exemplo, o Core Content ajuda as organizações a organizar informações usando uma plataforma SaaS robusta, que se integra a aplicativos como o Salesforce para impulsionar o trabalho moderno. Essa solução oferece um modelo de espaço de trabalho de negócios intuitivo que garante que o conteúdo certo seja exibido para as pessoas certas quando elas precisarem, ajudando a promover o aumento da produtividade dos funcionários, processos acelerados e governança aprimorada.

“As soluções OpenText adicionais agora disponíveis no Salesforce AppExchange fornecem acesso fácil a ativos de mídia avançada diretamente de dentro da plataforma CRM. O Media Management ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência de todas as equipes de vendas e serviços, mantendo a experiência geral da marca”, diz um comunicado de imprensa.

E como solução corporativa para compartilhamento e gerenciamento de documentos e conteúdo, o OpenText Documentum para Salesforce permite que usuários acessem informações valiosas que já são gerenciadas em seu ambiente seguro Documentum diretamente do Salesforce, de forma que agiliza o processo e a tomada de decisões.

“O OpenText e seu conjunto de soluções de gerenciamento de informações é uma contínua adição bem-vinda ao AppExchange, ajudando os clientes a otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade”, finaliza Woodson Martin, gerente geral do Salesforce AppExchange.