Divisão do Close Brothers escolhe OpenText para seu transformação digital

A OpenText fornecerá à Close Brothers Asset Finance and Leasing conteúdo estratégico e gestão de comunicações com clientes para apoiar a sua iniciativa de transformação. As soluções serão entregues e geridas no OpenText Cloud, permitindo à Close Brothers Asset Finance and Leasing implementar a gestão estratégica de documentos em todo o grupo e proporcionar aos seus clientes interações modernas e seguras.

A Close Brothers Asset Finance and Leasing é uma divisão da Close Brothers, que foi fundada em 1878 e fornece empréstimos, recebimento de depósitos, serviços de gestão de patrimônio e negociação de títulos. O grupo bancário é uma empresa FTSE250, que emprega mais de 3.700 pessoas, principalmente no Reino Unido.

"Na Close Brothers Asset Finance and Leasing, nos concentramos no desenvolvimento da nossa estratégia digital e na adoção de tecnologia de nuvem para atender às expectativas em evolução dos clientes", diz Peter Millard, diretor comercial. "A plataforma de gestão de conteúdos OpenText baseada em nuvem abrangerá a nossa empresa e fornecerá recursos críticos que ajudarão a melhorar as experiências dos nossos clientes com segurança e eficiência."

A Close Brothers Asset Finance and Leasing implementará o OpenText Extended ECM, que permite às organizações compartilhar, colaborar e analisar informações para uma tomada de decisão mais assertiva, enquanto mitiga o risco por meio de governança, conformidade e segurança aprimoradas. A empresa irá também aproveitar o OpenText Extended ECM para integrar serviços de conteúdo com aplicações empresariais vitais como Salesforce, que faz a ponte entre silos, acelera os fluxos de informação e expande a governança para processos de negócios aprimorados.

Para modernizar as experiências dos clientes, a instituição financeira também utilizará a oferta da OpenText Digital Experience (DX), o OpenText Exstream, que aproveita dados e conteúdos existentes dentro da organização para fornecer comunicações omnichannel que capacitam a tomada de decisões dos clientes.

"Ao remover silos de informação, a Close Brothers Asset Finance and Leasing tem a visão abrangente necessária para melhor servir os seus clientes e aperfeiçoar as operações", destaca Ted Harrison, vice-presidente executivo de vendas corporativas da OpenText.