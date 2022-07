Segurança em nuvem para maior proteção de empresas

A OpenText expandiu suas ofertas de segurança com novas tecnologias e aprimoramento de recursos do Security Cloud, tudo para que as empresas forneçam e protejam, continuamente, seus documentos nas camadas de dados, aplicativos, infraestrutura e borda com inteligência e insights em todo o perímetro e endpoints.

A expansão do portfólio lida com o estado elevado da segurança cibernética em torno da vulnerabilidade que o mundo tem apresentado. Segundo o BrightCloud Threat Intelligence, houve um aumento de 1122% no phishing no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período no ano passado, indicando a tendência de que hackers “tiram férias” nos primeiros três meses do ano.

Outro dado aponta que, pela primeira vez, o Instagram entrou no Top Five das marcas mais personificadas para phishing, colocando usuários mais jovens como principais alvos. Houve ainda uma redução de 36,1% nos encontros de malware para clientes que usam proteção de endpoint e DNS versus aqueles que utilizam apenas proteção de endpoint, reforçando o benefício de eficácia adicional de proteger o DNS e usar a segurança em camadas.

“Com os riscos aumentando em todo o mundo e um estado persistente de ameaças em evolução, a segurança continua sendo a tarefa número um”, comenta Mark J. Barrenechea, CEO e CTO da OpenText. Ele afirma que, com a abrangência do OpenText Security Cloud, ficou mais fácil para as empresas aumentarem sua postura de resiliência cibernética e se protegerem contra ameaças. “E, se uma vulnerabilidade infelizmente encontrar um espaço, nossas soluções permitem detecção, resposta e recuperação rápidas para minimizar a interrupção”, garante.

De acordo com o fornecedor, suas soluções de segurança permitem que organizações de todos os tamanhos possam proteger seus dados e sistemas contra ameaças em evolução, como o DNS Leak Prevention, uma nova tecnologia que impede solicitações de DNSs não autorizadas. “Essa inovação com patente pendente aproveita o poder do BrightCloud Threat Intelligence para identificar e bloquear vulnerabilidades expostas por meio do DNS, incluindo ataques de encapsulamento e exfiltração de dados”, diz OpenText.