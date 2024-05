Segurança WLAN: Melhores práticas para segurança de redes sem fio

Para muitas empresas, a Ethernet com fio não é mais a solução definitiva. Em vez disso, o Wi-Fi IEEE 802.11 tornou-se a tecnologia de acesso à rede para usuários e terminais. As LANs sem fio oferecem muitas vantagens em relação às alternativas com fio. Eles são confiáveis e flexíveis e podem reduzir o custo de propriedade. As WLANs oferecem fácil instalação, capacidade de movimentação e não ficarem presas a um local físico e escalabilidade.

Porém, junto com as vantagens vem uma grande desvantagem: a segurança. A natureza sem fronteiras do Wi-Fi —combinada com uma variedade confusa de criptografia legada e moderna, controle de acesso e técnicas de autenticação— torna a segurança da WLAN um desafio assustador.

A implementação de medidas de segurança WLAN é complexa, então vamos dividi-la em etapas. Primeiro, analisamos algumas ameaças comuns à WLAN que as empresas enfrentam quando a política de segurança correta não está em vigor. A seguir, examinamos a história da segurança WLAN e as técnicas que os engenheiros de segurança consideram as melhores. Por fim, detalhamos algumas diretrizes de segurança de práticas recomendadas para WLAN.

O que é segurança WLAN? As ameaças à segurança cibernética da WLAN podem levar ao roubo de dados. Para evitar esse risco, as equipes de segurança implementam mecanismos para impedir tentativas de ler comunicações transmitidas ou recebidas pelo meio sem fio e coletar informações confidenciais, como informações pessoais, credenciais de login ou dados comerciais. Os computadores podem usar vários métodos para proteger as comunicações Wi-Fi. Alguns desses métodos são genéricos e ajudam a gerenciar os riscos das comunicações com e sem fio. Esses métodos incluem mecanismos de autenticação de nível empresarial, restrição de acesso à rede corporativa usando listas de endereços de controle de acesso à mídia (MAC), serviços antivírus e de malware baseados em rede e em dispositivos e o uso de VPNs de terceiros. No entanto, a maioria das empresas usa um protocolo de criptografia integrado. Isso força todas as comunicações Wi-Fi a criptografar seus dados antes de enviá-los e exige que o lado receptor tenha um código de descriptografia para descriptografar os dados assim que chegarem ao seu destino.

Ameaças e vulnerabilidades WLAN As ameaças à segurança cibernética de WLAN podem levar à perda de dados, infecções por malware, ataques DDoS e outros cenários prejudiciais. Os computadores devem estar cientes de muitas ameaças e vulnerabilidades de WLAN, incluindo as seguintes: Falsificação de IP e MAC. Se os criminosos se conectarem com sucesso à WLAN corporativa, eles poderão usar ferramentas para personificar (ou falsificar ) dispositivos confiáveis, alterando o endereço IP de origem no cabeçalho do pacote ou manipulando o endereço MAC de um dispositivo na lista de permissões. Por sua vez, os dispositivos receptores podem aceitar comunicações falsificadas sem saber. Botnets DDoS e ataques man-in-the-middle estão entre as táticas mais comuns usadas em phishing.

Se os criminosos se conectarem com sucesso à WLAN corporativa, eles poderão usar ferramentas para personificar (ou ) dispositivos confiáveis, alterando o endereço IP de origem no cabeçalho do pacote ou manipulando o endereço MAC de um dispositivo na lista de permissões. Por sua vez, os dispositivos receptores podem aceitar comunicações falsificadas sem saber. Botnets DDoS e ataques man-in-the-middle estão entre as táticas mais comuns usadas em phishing. Falsificação/envenenamento de cache DNS. A falsificação de DNS é o ato de colocar um dispositivo não autorizado na WLAN para falsificar o servidor DNS usado por outros clientes conectados. Por sua vez, o servidor DNS falsificado redireciona usuários e dispositivos que tentam acessar um recurso remoto confiável, como um site, para um recurso malicioso.

A falsificação de DNS é o ato de colocar um dispositivo não autorizado na WLAN para falsificar o servidor DNS usado por outros clientes conectados. Por sua vez, o servidor DNS falsificado redireciona usuários e dispositivos que tentam acessar um recurso remoto confiável, como um site, para um recurso malicioso. Pontos de acesso gêmeos (APs) desonestos/maus. Isso ocorre quando os criminosos implantam um AP sem fio que usa o mesmo Service Set Identifier (SSID) ou semelhante. Usuários desavisados se conectam ao dispositivo não autorizado, onde o tráfego pode ser capturado e monitorado, ou até mesmo redirecionado para destinos maliciosos.

Isso ocorre quando os criminosos implantam um AP sem fio que usa o mesmo Service Set Identifier (SSID) ou semelhante. Usuários desavisados se conectam ao dispositivo não autorizado, onde o tráfego pode ser capturado e monitorado, ou até mesmo redirecionado para destinos maliciosos. War driving. Quando os sinais WLAN se propagam para fora das paredes da empresa e em espaços públicos, os condutores da guerra procuram WLANs abertas ou exploráveis para usar como acesso gratuito à Internet, o que é chamado de " piggybacking " . Os maus atores também podem usar a condução da guerra por motivos mais nefastos, como tentar encontrar e roubar dados corporativos confidenciais.

Como os padrões de segurança WLAN evoluíram ao longo do tempo As primeiras versões do Wi-Fi focavam mais na conectividade do que na segurança. Como resultado, os protocolos de segurança WLAN foram projetados para fornecer acesso seguro. WEP O padrão Wired Equivalent Privacy (WEP), introduzido no final da década de 1990, foi a primeira tentativa de impedir que hackers acessassem o tráfego sem fio, mas apresentava falhas fatais. O WEP dependia exclusivamente de chaves pré-compartilhadas (PSK) para autenticar dispositivos. No entanto, os usuários não trocavam PSKs com frequência suficiente e os hackers descobriram que poderiam usar ferramentas simples para quebrar a chave criptografada estaticamente em poucos minutos. Atualmente, o WEP é considerado extremamente inseguro e deve ser removido do uso corporativo. WPA Em 2003, a Wi-Fi Alliance introduziu um novo padrão, Wi-Fi Protected Access (WPA). O WPA ofereceu um mecanismo de criptografia mais seguro. O WPA inicial usa uma base de criptografia de chave por pacote mais forte, chamada Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). O WPA2, lançado em 2004, facilitou o gerenciamento de configurações e adicionou Advanced Encryption Standard (AES) para maior proteção de segurança. O WPA3 usa mecanismos de criptografia ainda mais fortes. No entanto, como foi lançado em 2018, muitos dispositivos mais antigos não suportam WPA3. Como resultado, as organizações frequentemente implementam uma combinação dos três protocolos WPA para proteger suas WLANs corporativas. Os computadores normalmente configuram o WPA usando um dos dois métodos de distribuição de chave de autenticação: WPA-Personal , também conhecido como WPA-PSK, é baseado em uma senha compartilhada que os usuários usam para obter acesso à rede. Como esta técnica de autenticação é compartilhada, ela é considerada menos segura que o WPA-Enterprise. WPA-Enterprise , também conhecido como WPA Extensible Authentication Protocol (WPA-EAP), usa RADIUS 802.1x para se conectar a um banco de dados de usuários contendo nomes de usuário e senhas individuais. Com WPA-EAP, cada usuário deve inserir um nome de usuário válido e uma senha associada antes de obter acesso à WLAN. Este método é considerado seguro porque as senhas não são compartilhadas entre usuários e dispositivos.

Algoritmos criptográficos WLAN WLANs de nível empresarial podem usar diferentes tipos de padrões de segurança sem fio. O algoritmo de segurança criptográfica varia dependendo do protocolo de segurança utilizado. Este é um conceito importante a ser entendido, uma vez que o algoritmo de segurança é o que protege o acesso aos dados transmitidos e recebidos — e a eficácia dessa proteção difere dependendo da capacidade de um malfeitor de quebrar o algoritmo de segurança. Os algoritmos de segurança a seguir são os mais comuns nos ambientes WLAN atuais. WEP Baseado no Rivest Cipher 4 (RC4), o algoritmo de criptografia WEP pode usar uma chave de 40, 104 ou 232 bits de comprimento para criptografar dados enviados por Wi-Fi. O problema com o WEP é que essas chaves são de natureza estática e devem ser alteradas manualmente. Se uma chave não for atualizada regularmente, os criminosos poderão descriptografá-la em um tempo relativamente curto. Portanto, o WEP não é recomendado para uso empresarial. TKIP Também baseado no RC4, o TKIP usa o mesmo fluxo de criptografia do WEP. No entanto, a principal diferença com o TKIP é que o algoritmo altera automaticamente a chave ao longo do tempo e comunica essas alterações ao dispositivo remetente e receptor. Além disso, o tamanho da chave aumenta para 128 bits. Esses dois fatores eliminam grande parte do risco encontrado no WEP, já que a quebra da chave de criptografia leva tempo. Em teoria, quando um malfeitor quebra a chave de 128 bits e tenta usá-la para roubar dados, o algoritmo já mudou e mudou para uma nova chave. O componente de rechaveamento do TKIP cria novas chaves de criptografia compartilhadas sempre que 10.000 pacotes são enviados e combina o uso de múltiplas chaves por pacote. Além disso, o TKIP implementa um mecanismo de hashing de verificação de integridade criptográfica nos pacotes, para que a carga útil dos dados não seja enviada em texto simples, como é o caso do WEP. Isso ajuda a proteger contra ataques de phishing. Do ponto de vista da WLAN, o TKIP é usado na implementação do padrão de segurança WPA. CCMP Indo além da chave compartilhada e da rotação de chave compartilhada, conforme usado com WEP e WPA, respectivamente, o algoritmo CCMP (Counter Mode Code Message Authentication Protocol) com encadeamento de blocos de cifra é baseado em AES, que é baseado na cifra de bloco simétrico de Rijndael. O CCMP usa chaves de criptografia longas de 128 bits e tamanhos de bloco de 128 bits. Embora tanto o TKIP quanto o CCMP usem tecnicamente chaves de 128 bits, o TKIP combina a chave raiz com o vetor de inicialização. Em contraste, o CCMP usa 128 bits completos para criar a chave. Além disso, o CCMP exige controles para garantir que apenas dispositivos receptores autorizados possam descriptografar os dados, ao contrário do método TKIP de usar controles de verificação de integridade de mensagens menos seguros. CCMP é usado com os padrões de criptografia WPA2 e WPA3.

Lista de verificação de segurança WLAN Ao pesquisar como proteger WLANs, as equipes de rede e segurança podem usar a seguinte lista de verificação para garantir que cobrem todas as bases: Pesquise dispositivos de produção e determine o nível mais alto de criptografia possível.

Se for necessário usar padrões de segurança menos seguros, determine se esses dispositivos menos seguros podem operar em uma rede sem fio segmentada logicamente usando SSIDs separados.

Quando possível, utilize métodos de autenticação 802.1x, em vez de PSK.

Forneça acesso de convidado que permita acesso somente à internet.

Implemente ferramentas de segurança baseadas em rede e dispositivos, como firewalls, sistemas de prevenção de invasões e prevenção de antivírus/malware.

Execute manutenção regular de patches de segurança em controladores sem fio e pontos de acesso.

APs Wi-Fi fisicamente seguros para evitar adulterações.

Execute varreduras de WLAN sem fio para identificar APs não autorizados.

Crie políticas de uso de WLAN para ajudar a impor o uso adequado e evitar o compartilhamento de senhas.