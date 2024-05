Segurança sem fio: diferenças entre WEP, WPA, WPA2 e WPA3

Na segurança sem fio, as senhas são apenas metade da batalha. Escolher o nível certo de criptografia é igualmente vital, e a escolha certa determina se a sua LAN sem fio é uma casa de palha ou uma fortaleza robusta.

A segurança da rede com fio protege o tráfego que trafega entre dispositivos como switches, roteadores e qualquer coisa que use um cabo Ethernet . Por outro lado, a segurança sem fio lida principalmente com o tráfego que viaja pelo ar entre dispositivos sem fio. Isso inclui pontos de acesso sem fio (APs) que se comunicam com um dispositivo controlador (ou, em uma rede mesh, entre si), bem como comunicações entre APs e terminais conectados à rede Wi-Fi.

Além do risco de espionagem e violações de dados, os agentes de ameaças podem usar redes sem fio inseguras como um ponto de vulnerabilidade para obter acesso à rede empresarial mais ampla. A criptografia não resolve necessariamente esse problema, mas é razoável esperar que os invasores que virem uma WLAN com protocolos de criptografia desatualizados comecem a procurar outros pontos fracos na rede sem fio.

Para ilustrar ainda mais a ameaça, imagine que você está em um restaurante lotado e ouve outro cliente fazer uma ligação para seu banco pelo alto-falante. Eles compartilham em voz alta todos os tipos de informações confidenciais –números de cartão de crédito, número do Seguro Social, nome, data de nascimento, etc.– ao alcance da voz de todos os outros no restaurante. Qualquer um poderia pegar essas informações e cometer todo tipo de fraude e roubo de identidade. Basicamente, é assim que uma rede sem fio insegura, ou mesmo insuficientemente segura, parece para possíveis invasores.

Assim como um edifício destrancado representa um convite aberto aos ladrões, uma rede não segura corre alto risco de ser comprometida por agentes de ameaças internos ou externos que procuram roubar dados, espioná-lo ou realizar outras atividades maliciosas. De certa forma, os riscos são ainda maiores numa rede sem fios, uma vez que qualquer pessoa dentro do alcance pode interceptar as ondas de rádio que transportam o tráfego Wi-Fi –sem necessitar de acesso direto ao hardware.

Ao escolher entre os protocolos de segurança sem fio WEP, WPA, WPA2 e WPA3, os especialistas concordam que WPA3 é o melhor para segurança Wi-Fi. Sendo o protocolo de criptografia sem fio mais atualizado, o WPA3 é a opção mais segura. No entanto, alguns APs sem fio não suportam WPA3. Nesse caso, a próxima melhor opção é o WPA2, que atualmente está amplamente implantado no espaço empresarial.

Especialistas em segurança cibernética identificaram diversas falhas graves no WEP em 2001, o que acabou levando a recomendações em todo o setor para eliminar gradualmente o uso do WEP em dispositivos empresariais e de consumo. Depois que os pesquisadores rastrearam um ataque cibernético em grande escala contra o TJMaxx em 2007 às vulnerabilidades expostas pelo WEP, o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento proibiu varejistas e outras entidades que processam dados de cartão de crédito de usar o WEP.

Um administrador deve inserir e atualizar manualmente a chave, que é combinada com um vetor de inicialização (IV) de 24 bits em um esforço para fortalecer a criptografia. No entanto, o pequeno tamanho do IV aumenta a probabilidade de os usuários reciclarem as chaves, tornando-as mais fáceis de descriptografar. Esse recurso, juntamente com outras falhas e vulnerabilidades de segurança —incluindo mecanismos de autenticação problemáticos— torna o WEP uma escolha arriscada para segurança sem fio .

A Wi-Fi Alliance desenvolveu o WEP — o primeiro algoritmo de criptografia para o padrão 802.1 — com um objetivo principal: evitar que hackers espionem dados sem fio à medida que são transmitidos entre clientes e APs. No entanto, desde a sua criação no final da década de 1990, o WEP não tinha força para atingir este objetivo.

A Wi-Fi Alliance projetou o WPA para ser compatível com versões anteriores do WEP para incentivar uma adoção rápida e fácil. Os profissionais de segurança de rede conseguiram suportar o novo padrão em muitos dispositivos baseados em WEP com uma simples atualização de firmware. No entanto, esta estrutura também significou que a segurança fornecida pelo WPA não era tão completa quanto poderia ser .

Embora o WPA também seja baseado no RC4, ele introduziu várias melhorias na criptografia – nomeadamente, o uso do Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). O TKIP continha um conjunto dos seguintes recursos para melhorar a segurança da WLAN:

As inúmeras falhas do WEP revelaram a necessidade imediata de uma alternativa. Mas os processos deliberadamente lentos e cuidadosos necessários para escrever uma nova especificação de segurança entravam em conflito com a urgência da situação. Em resposta, a Wi-Fi Alliance lançou o WPA como padrão provisório em 2003, enquanto o IEEE trabalhou para desenvolver um substituto mais avançado e de longo prazo para o WEP.

Desenvolvido pelo governo dos EUA para proteger dados confidenciais, o AES consiste em três cifras de bloco simétricas. Cada cifra criptografa e descriptografa dados em blocos de 128 bits usando chaves de 128, 192 e 256 bits. Embora o uso do AES exija mais poder de computação por parte dos APs e clientes, melhorias contínuas no hardware do computador e da rede atenuaram os problemas de desempenho.

Vulnerabilidade KRACK expõe falhas WPA2

Em 2017, o pesquisador de segurança belga Mathy Vanhoef descobriu uma grande falha de segurança no WPA2, conhecida como vulnerabilidade de ataque de reinstalação de chave (KRACK), que explora a reinstalação de chaves de criptografia sem fio. Embora o WPA2-Enterprise tenha um esquema de autenticação mais forte devido ao uso de EAP –em comparação com o WPA2-Personal, que usa chaves pré-compartilhadas– a vulnerabilidade KRACK existe no estágio de criptografia. Como resultado, afeta todas as implementações WPA2.

Uma nova conexão de rede Wi-Fi começa com um handshake criptográfico de quatro vias entre um endpoint e um AP no qual ambos os dispositivos, por meio de uma série de mensagens de ida e volta, comprovam que conhecem um código de autenticação pré-estabelecido –PMK no modo empresarial e PSK no modo pessoal– sem que nenhum deles o revele explicitamente. Após a autenticação, a terceira etapa do handshake de quatro vias envolve o AP passar uma chave de criptografia de tráfego para o cliente. Se o endpoint não reconhecer que recebeu a chave, o AP assume um problema de conectividade e a reenvia e instala repetidamente. Os invasores KRACK –que devem estar dentro do alcance físico do cliente e da rede– podem ativar, capturar, analisar, manipular e reproduzir essas retransmissões até que possam determinar a chave, quebrar a criptografia e obter acesso aos dados da rede.

“Os pontos fracos estão no próprio padrão Wi-Fi e não em produtos ou implementações individuais”, escreveu Vanhoef na época. “Portanto, qualquer implementação bem-sucedida do WPA2 provavelmente será afetada”.

O KRACK é amplamente reconhecido pelos analistas do setor como uma grave falha de segurança no WPA2. A descoberta levou os fornecedores de tecnologia a implantar rapidamente patches de software para mitigar os riscos até a chegada da próxima geração de segurança sem fio. Mas muitos especialistas argumentaram que a vulnerabilidade do KRACK seria difícil de explorar no mundo real.

“Corrija quando puder, mas não entre em pânico”, tuitou o pesquisador de segurança cibernética Martijn Grooten.

O método de handshake de quatro vias também torna as redes WPA2 com senhas fracas vulneráveis a ataques de dicionário offline, um tipo de ataque de força bruta que envolve tentar sistematicamente centenas, milhares ou milhões de possíveis senhas pré-compiladas, fora do alcance da voz da rede alvo. Nesse cenário, um invasor poderia capturar um handshake WPA2, colocar essas informações off-line e usar um programa de computador para compará-las com uma lista de códigos prováveis, com o objetivo de encontrar um que se alinhe logicamente com os dados de handshake disponíveis. Os ataques de dicionário têm muito menos probabilidade de serem bem-sucedidos contra senhas longas com combinações de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.