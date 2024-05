Como arquitetar a segurança sem fio empresarial

As redes sem fio corporativas passaram por uma tremenda transformação. Desde um local de trabalho em mudança devido à internet das coisas (IoT), ao trabalho remoto e às novas gerações de Wi-Fi até uma infinidade de ameaças sofisticadas, o foco está na segurança da rede sem fio empresarial. Saber como configurar e manter sua arquitetura de segurança sem fio é fundamental para manter os invasores afastados.

Em Arquitetura de segurança sem fio: projetando e mantendo redes sem fio seguras para empresas, a autora e pesquisadora de segurança Jennifer Minella fornece às equipes de rede e segurança um recurso a ser seguido. Ele começa explicando técnicas, processos e produtos de segurança de rede sem fio antes de descrever como projetar uma arquitetura, bem como os componentes e processos que as equipes precisam para configurar uma rede sem fio segura.

No Capítulo 5, Minella apresentou um guia para projetar a arquitetura ideal de segurança sem fio. “O que tenho notado ao longo dos anos é que a maioria dos profissionais de redes dentro de uma organização tende a improvisar quando se trata de planejamento”, escreve ele na introdução do capítulo, “muitas vezes ignorando qualquer escopo e documentação formal e saltando para a configuração do produto.

O trecho a seguir apresenta aos leitores a metodologia de design de Minella que segue cinco fases: definir, caracterizar, projetar, otimizar e validar.

Metodologia de Planejamento e Design Você provavelmente já ouviu falar de metodologias de design como 4D (Discover, Design, Develop and Deploy). O mundo Wi-Fi tem seu próprio conjunto de etapas de projeto que abordam as diversas fases do projeto e validação de RF. Embora todos sejam válidos, estes modelos tradicionais não se concentram no design nem abordam a complexidade da arquitetura que atravessa disciplinas e domínios. Minha metodologia de design incorpora cinco fases interconectadas, emprestadas descaradamente das construções da estrutura Design for Six Sigma (DFSS). Para qualquer profissional do Six Sigma, espero que você me estique um pouco e me permita exercer alguma licença artística. Essas cinco fases nem sempre são de natureza linear, mas estão ligadas a dois processos específicos de entrada e saída de uma arquitetura de design e podem ser agrupadas em três etapas: descobrir, projetar e iterar. As cinco fases para projetar uma arquitetura sem fio segura são: Estágio de descoberta

Fase 1: Definir (escopo)

Fase 2: Caracterização (mapeamento de requisitos)

Fase 3: Design (mapeamento funcional)

Fase 4: Otimizar (ajuste de projeto)

Fase 5: Validar (validar o projeto em relação aos requisitos)

Estágio de descoberta O estágio de descoberta inclui tarefas que servem como entradas para o projeto arquitetônico. Isso envolve mapear o escopo e os requisitos para as duas primeiras fases: Fase 1: Definir (escopo)

(escopo) Fase 2: Caracterização (mapeamento de requisitos) Concluídas essas duas fases, você passará para a etapa do arquiteto, que engloba a terceira fase, o projeto. Fase 1: Definir A fase de definição inclui a identificação dos requisitos do projeto, dos elementos do ambiente do escopo e dos limites do escopo. Durante este tempo, o arquiteto deverá realizar atividades como: Identificação das equipes e funções envolvidas no projeto

Descoberta de ambiente (componentes, recursos e topologia de infraestrutura de rede com e sem fio)

Alcance da população e capacidades dos usuários e terminais

Identificação de aplicações que serão suportadas pela rede sem fio

Escopo da geografia/áreas de cobertura (por exemplo, campi, filiais, usuários domésticos)

Identificação de requisitos de segurança e conformidade

Descoberta de políticas ou orientações de apoio adicionais para segurança

Documentação de itens descobertos exercício da fase de definição de descoberta é reforçado pela fase de caracterização, que alinha os requisitos com os elementos do escopo. Fase 2: Caracterização A fase de caracterização aborda os elementos discretos para mapeamento de requisitos. Nesta fase, o arquiteto captura características de segurança qualitativas e quantitativas atribuídas a classes individuais de elementos de rede, como terminais, aplicativos e usuários. Esses recursos são então usados para mapeamento funcional na fase de design. O arquiteto correlaciona elementos da fase de definição como: Identifique elementos (endpoints, usuários, infraestrutura ou ativos) que precisam de controles de segurança específicos para atender aos objetivos de negócios ou requisitos de conformidade (por exemplo, segmentos de rede no escopo PCI)

Agrupar e categorizar itens com necessidades ou características semelhantes

Identifique e documente quais elementos do escopo possuem requisitos ditados por políticas ou regulamentos, como autenticação ou criptografia

Documentar requisitos para casos que exigem controles elevados, como monitoramento ou inspeção adicional, posturas de segurança, autenticação multifatorial As fases de definição e caracterização juntas compreendem as tarefas de descoberta e são as entradas para as tarefas de design, otimização e validação da arquitetura.

Estágio de arquitetura O estágio do arquiteto (aqui arquiteto é uma ação) envolve apenas a fase de design, onde as informações do estágio de descoberta são usadas para o mapeamento funcional. Fase 3: Projeto A fase de design abrange o trabalho pesado de obter as entradas da descoberta e realizar o mapeamento funcional para os controles e monitoramento de segurança necessários. Como parte deste trabalho, o arquiteto também deve documentar condições, variáveis e lacunas de projeto conhecidas ou previstas. Durante a fase de projeto, um arquiteto deve: Comece a mapear os requisitos definidos para projetos planejados para elementos de escopo (infraestrutura com e sem fio, endpoints).

Documente as condições e variáveis ​​que podem afetar os resultados esperados e a postura de segurança (como incógnitas de projetos planejados, mas sem escopo, baseados em conectividade sem fio, como transformação digital ou programas de IoT, ou variáveis ​​desconhecidas que suportam endpoints para WPA3, ou uma futura fusão ou aquisição).

Avalie a infraestrutura e as ferramentas atuais para determinar se elas podem atender aos objetivos.

Identifique fornecedores, produtos e opções de configuração para atender aos objetivos de segurança e conectividade.

Defina métricas e resultados para monitorar e testar com elementos mapeados.

Produza documentação para projetos construídos de dispositivos de infraestrutura.