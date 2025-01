Wi-Fi 8: Desvendando as novas tecnologias e benefícios

No início de 2025, quando o Wi-Fi 7 começa a se massificar nos mercados mais avançados do mundo, já começamos a conhecer informações e detalhes sobre o Wi-Fi 8. Embora o cronograma do IEEE 802.11 seja lançar o padrão Wi-Fi 8 aproximadamente no terceiro trimestre de 2028, as equipes de engenheiros já estão trabalhando nos objetivos que desejam alcançar com a nova geração, nas novas técnicas e tecnologias a serem implementadas e nos processos de interoperabilidade, logo, espera-se que os primeiros produtos Wi-Fi 8 estejam disponíveis no mercado no início de 2028.

A necessidade de novas gerações e técnicas de conectividade avançadas é criada pelo mercado. Com a grande quantidade de roteadores, pontos de acesso e repetidores Wi-Fi existentes atualmente, além do crescimento constante de dispositivos conectados, é fundamental manter uma boa experiência do usuário. Para isso, é necessário oferecer serviços avançados que exigem mais da rede em termos de velocidade, latência, tempo de resposta, confiabilidade, largura de banda e outros aspectos-chave. Cada aplicação tem suas demandas, e a tecnologia deve estar à altura para atendê-las adequadamente.

O foco do Wi-Fi 8 será na confiabilidade. O termo utilizado é UHR (Ultra High Reliability), ou Ultra Alta Confiabilidade, para suportar aplicações críticas na área de saúde e na automação industrial. A promessa do Wi-Fi 8 também inclui melhorar a coordenação entre diferentes pontos de acesso em uma mesma rede, além de otimizar o funcionamento e a coexistência do Wi-Fi com redes celulares, evitando interrupções enquanto nos movemos em casa ou no escritório. Outro ponto importante é a otimização do espectro para aumentar as velocidades de transmissão de dados e reduzir ainda mais a latência em comparação ao Wi-Fi 7.

Na América Latina, ainda convivemos com o Wi-Fi 4 e 5, embora já haja países implementando o Wi-Fi 6/6E, o que, nos próximos anos, deve acelerar a adoção do Wi-Fi 7 e, possivelmente, encurtar o tempo de adoção do Wi-Fi 8. Isso porque eles utilizam as mesmas bandas. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8 requerem a banda de 6GHz, além das bandas tradicionais de 2.4GHz e 5GHz. Isso significa que os reguladores dos países precisam aprovar o uso sem licença dessa banda, um processo que impacta a rapidez com que tecnologias novas como essas podem ser implementadas.

Para finalizar, aqui está o resumo das promessas que o Wi-Fi 8, também conhecido como 802.11bn, trará:

Desempenho contínuo: Conexões estáveis para videoconferências, jogos, telemedicina e aplicações industriais, graças ao design UHR para demandas exigentes. Velocidades mais rápidas com menos interferência: Internet de alta velocidade com interferência minimizada, aumentando o desempenho em até 25% em lares com múltiplos dispositivos. Embora a velocidade máxima permaneça a mesma do Wi-Fi 7, cerca de 23 Gbps, haverá melhorias na eficiência da conexão. Otimizado para lares e escritórios movimentados: Wi-Fi 8 proporcionará downloads mais rápidos e transmissão mais fluida, mesmo em ambientes com muitos dispositivos conectados. Fluxo de dados aprimorado: Esquemas de Modulação e Codificação (MCS) melhorados aumentam as taxas de transmissão em até 30%, garantindo um fluxo de dados eficiente em toda a rede. Otimização para alto tráfego: A Operação Dinâmica de Subcanais (DSO) otimiza o uso da largura de banda, oferecendo melhorias de velocidade de até 80% durante picos de tráfego. Tecnologia preparada para o futuro: Ideal para aplicações emergentes que demandam grande largura de banda, como transmissão de vídeo em 8K, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), além de carros conectados e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Também será útil para o uso de Inteligência Artificial ou IoT no edge, em casas inteligentes e negócios. Potencial para transformar cidades inteligentes: A capacidade de lidar com muitos dispositivos conectados e a coexistência aprimorada com redes celulares, junto com melhorias na cobertura e na latência, tornará o Wi-Fi 8 fundamental na infraestrutura de cidades inteligentes, onde o número de dispositivos conectados cresce exponencialmente. Menor consumo de energia: Uma das novidades do Wi-Fi 8 é a melhoria na eficiência energética, permitindo que dispositivos conectados durem mais tempo com uma única carga.

Embora o Wi-Fi 8 ainda esteja em uma fase inicial de desenvolvimento, empresas como a MediaTek já estão preparando o terreno para a nova era da conectividade. Preparamos um infográfico para simplificar o Wi-Fi 8. Faça o download clicando nesse link.

O fato é que o Wi-Fi 8 representa um salto significativo na conectividade sem fio. Suas capacidades aprimoradas em velocidade, latência, confiabilidade e eficiência energética abrem caminho para uma gama de aplicações inovadoras, desde streaming de vídeo em alta resolução até cidades inteligentes e automação industrial, exemplos que precisam de agilidade e confiabilidade para não haver falhas. Aguardamos ansiosamente a chegada dessa nova era de conectividade, que promete uma experiência online mais fluida, imersiva e conectada, impulsionando a inovação e transformando o futuro da internet.

Sobre o autor: Davi Bregula é gerente de Marketing de Tecnologia para Produtos Banda Larga no MediaTek Latin America.