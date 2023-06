Cinco benefícios que o Wi-Fi 7 trará para os usuários

MediaTek está preparando o caminho para que, em breve, milhares de soluções de tecnologia possam funcionar com o Wi-Fi 7.

Embora o Wi-Fi 7 pareça ainda distante, a verdade é que ele está bem próximo. E é exatamente por esse motivo que a MediaTek já lançou seus primeiros chipsets com capacidade para trabalhar com o Wi-Fi 7. O conjunto de chips Filogic 820 para equipamentos como roteadores e pontos de acesso, bem como o processador Dimensity 9200, que promete proporcionar aos usuários o máximo desempenho em smartphones, são duas das soluções que a MediaTek já desenvolveu e que estão prontas para serem adotadas por fabricantes que queriam implementá-las em seus dispositivos móveis, com a finalidade de garantir a melhor experiência de uso aos consumidores.

Mas quais são os benefícios diretos que o Wi-Fi 7 oferecerá aos usuários? Samir Vani, diretor de novos negócios da MediaTek, compartilha algumas vantagens que essa tecnologia trará para as pessoas, lares e empresas.

A Banda de 6 GHz. Atualmente, as bandas de radiofrequência utilizadas são de 2.4 Ghz e 5 Ghz. “Com a sétima versão será utilizada a banda de 6 GHz, a qual permite chegar a mais de 36 GB por segundo, o que traz muitos benefícios, não somente pela velocidade, mas também pela confiança que a rede proporcionará. Neste aspecto, será muito mais estável e permitirá muito mais usuários conectados ao mesmo tempo”, explicou Samir Vani. “ Além de ganhar em velocidade, reduzirá o consumo de energia, “o que resulta em um menor custo na fatura e uma maior vida útil das baterias”, complementou Vani. A redução da inatividade. Com isso, a retransmissão em tempo real do conteúdo é aprimorada. Conexões multilink. A MLO (Multi-Link Operation) oferece capacidade para utilizar todas as bandas e canais disponíveis. Com isso, a conexão melhora significativamente e reduz as interferências causadas por objetos e paredes. A experiência True Wireless também será um grande benefício para os usuários, visto que isso significa que não serão mais necessários cabos para conectar, em vez disso, todos os dispositivos se conectarão com soluções Wi-Fi.

Para que os usuários possam desfrutar destes benefícios, a MediaTek fez seu primeiro anúncio com um produto desta categoria, sendo pioneira no desenvolvimento de Wi-Fi 7, com o lançamento do Dimensity 9200, um chipset para smartphones com a capacidade de Wi-Fi 7. Além disso durante a CES 2023, a MediaTek apresentou um ecossistema completo de dispositivos prontos para produção com a nova geração de tecnologia sem fio.