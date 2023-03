MediaTek apresenta sua tecnologia de conectividade via satélite no MWC 2023

No Mobile World Congress (MWC) 2023, que acontece esta semana em Barcelona, a MediaTek mostrou sua tecnologia 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN), que traz comunicações via satélite bidirecionais para smartphones. Os primeiros smartphones com conectividade via satélite da MediaTek também estão sendo lançados, com mais dispositivos a serem revelados nos próximos meses.

Como as redes de satélite atualmente só podem suportar IoT-NTN em grande escala, a onda inicial de smartphones habilitados para satélite e outros dispositivos alimentados pela MediaTek serão projetados para serviços de mensagens via satélite bidirecionais. O próximo chipset NR-NTN da MediaTek permitirá que os dispositivos ofereçam suporte a serviços com taxas de dados mais altas, como navegação e comunicação em tempo real. “À medida que as redes de satélite aumentam a capacidade para NR-NTN nos próximos anos, isso abre novos e empolgantes casos de uso para consumidores, empresas e industriais, pois smartphones, dispositivos IoT e veículos podem aproveitar a conectividade confiável em qualquer lugar”, diz eles do MediaTek.

Hoje, a maior oportunidade de mercado para a tecnologia 3GPP NTN são os smartphones, embora haja uma demanda crescente por conectividade via satélite em aplicações de internet das coisas (IoT), como agricultura, silvicultura e logística. A indústria automotiva também será um importante mercado para a tecnologia de comunicações via satélite nos próximos anos.

As redes de satélite visam preencher lacunas na cobertura móvel. Segundo a MediaTek, com smartphones habilitados para satélite, os consumidores podem manter contato quando estão caminhando, dirigindo em áreas isoladas, em um barco ou em outras situações onde tradicionalmente não há conectividade; isso não apenas proporcionará tranquilidade aos usuários, mas também permitirá que eles solicitem assistência em situações de emergência.

Outros avanços apresentados No MWC 2023 a MediaTek irá exibir os produtos de seus portfólios Dimensity, Filogic, Genio, Kompanio e Pentonic, em conjunto com uma variedade de novas demonstrações que vão além do 5G para celulares. Além disso, a MediaTek também compartilhará uma amostra de sua tecnologia 5G New Radio NTN (NR-NTN) de última geração para a próxima onda de dispositivos habilitados para satélite. Um exemplo que a empresa mostrará é sua avançada tecnologia Access Traffic Steering, Switching, and Splitting (ATSSS). A MediaTek e a Deutsche Telekom conduziram recentemente a primeira prova de conceito do mundo para o padrão ATSSS 3GPP Release 16 (R16), usando um chipset principal MediaTek Dimensity 9200. “Isso demonstra conectividade multiacesso convergente para uma experiência de cliente perfeita e aprimorada. Como um primeiro caso de uso importante implementado em uma configuração de laboratório, a funcionalidade de transferência ATSSS ajuda a garantir uma qualidade estável de chamada de voz e vídeo, alternando de celular 5G para Wi-Fi e vice-versa, garantindo que o usuário possa aproveitar a melhor conexão sem interrupção. A solução funciona tanto com redes de acesso celular existentes quanto com pontos de acesso Wi-Fi, facilitando a melhoria da experiência do cliente e o desempenho da rede de maneira econômica”, diz um comunicado de imprensa da MediaTek. O fornecedor também demonstrará a tecnologia de feixe 5G mmWave (ondas milimétricas) para melhorar o desempenho e a confiabilidade da conexão em cooperação com a Ericsson. A MediaTek apresentará seu 5G UltraSave para mmWave com Keysight 5G Network Emulation Solutions, explicando como sua tecnologia otimiza o design de hardware e software para prolongar a vida útil da bateria durante a transmissão de dados em alta velocidade para uma variedade de dispositivos habilitados para 5G.

Smartphones e tablets No MWC, a MediaTek destacará como o seu chipset Dimensity 9200 leva os principais smartphones para o próximo nível. Alimentando tudo, desde smartphones emblemáticos até dispositivos de mercado de massa, a linha Dimensity da MediaTek oferece uma combinação de conectividade, multimídia, inteligência artificial (IA) e inovações de imagem.

Casa conectada Segundo a MediaTek, portfólio Filogic oferece experiências confiáveis ​​e sempre conectadas para gateways residenciais, roteadores mesh, smart TVs, dispositivos de streaming, smartphones, tablets, laptops e muito mais. A empresa mostrará um ecossistema completo de dispositivos alimentados pelas soluções Wi-Fi 7/6E/6 Filogic líderes do setor da MediaTek.