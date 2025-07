Sateliot lança modelo híbrido de IoT via satélite no Brasil

A Sateliot recebeu autorização da Anatel para operar conectividade padrão 5G NB-IoT via satélite no Brasil e prepara o lançamento de seu serviço comercial com foco em áreas ainda desassistidas por redes móveis.

A empresa firmou uma parceria estratégica com a Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), visando impulsionar um modelo híbrido de conectividade que integra redes terrestres e não-terrestres (NTN) no território nacional.

A iniciativa mira setores como o agronegócio no Mato Grosso, onde grandes plantações ainda enfrentam baixa cobertura; a mineração em áreas montanhosas de Minas Gerais; a logística na região amazônica, carente de infraestrutura terrestre; e o monitoramento ambiental no Pantanal, que exige soluções para vigilância remota.

Com sede em Barcelona, a Sateliot é o primeiro operador satelital a oferecer conectividade NB-IoT padrão a partir do espaço. Sua constelação em órbita baixa (LEO) é projetada para se integrar de forma transparente às redes móveis brasileiras por meio de acordos de roaming. Isso permite que dispositivos de internet das coisas (IoT) convencionais, sem modificações e com SIM cards tradicionais, alternem entre redes móveis e satélites sem intervenção do usuário.

Segundo Gianluca Redolfi, diretor comercial da Sateliot, a parceria com a ABINC aproxima a empresa das demandas reais do mercado brasileiro. “O Brasil representa uma grande oportunidade por sua escala, seus desafios e seu impulso à digitalização em áreas remotas”, afirmou.

Para a ABINC, a iniciativa representa um avanço na democratização do acesso digital. “Acreditamos que a inclusão digital passa necessariamente por soluções que levem conectividade aonde hoje não há cobertura. Essa parceria fortalece nosso compromisso com a inovação e com o uso estratégico da tecnologia para transformar setores essenciais da economia brasileira, como o agronegócio, a mineração e a logística”, disse o presidente da associação, Paulo Spaccaquerche.