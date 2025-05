Viasat apresenta tecnologia de comunicação direta com smartphones via satélite

A Viasat realizou pela primeira vez no Brasil um teste bem-sucedido de uma tecnologia inovadora que permite a comunicação direta entre celulares e satélites, sem precisar de torres de celular ou sinal de operadora. O teste foi feito usando a chamada tecnologia Direct-to-Device (D2D), na frequência conhecida como banda L.

Durante a demonstração, dois celulares se comunicaram diretamente por meio de um satélite, seguindo os padrões globais da indústria (3GPP NTN). Isso marca um passo importante para levar conexão a lugares onde ainda não há cobertura de celular – hoje, apenas 18% do território brasileiro tem sinal, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de setembro de 2024.

A tecnologia segue um padrão internacional chamado 3GPP Release 17, que ajuda empresas do setor a trabalharem juntas de forma padronizada e eficiente. Um estudo da GSMA Intelligence prevê que esse tipo de conexão direta via satélite pode movimentar mais de US$ 30 bilhões por ano no mundo até 2035. Como boa parte do Brasil ainda não tem sinal de celular, isso abre grandes oportunidades para empresas, operadoras e fabricantes.

A demonstração mostrou dois usos principais da nova tecnologia: a comunicação direta entre celulares via satélite e a transmissão de dados de dispositivos da chamada internet das coisas (como sensores usados no campo ou no transporte de cargas). A ideia é expandir o uso dessa tecnologia para outras áreas também.

“Essa demonstração é um avanço importante para melhorar a conexão no Brasil. Com ela, conseguimos oferecer comunicação confiável por satélite tanto para celulares quanto para dispositivos inteligentes, mesmo em áreas remotas. Queremos ajudar a conectar quem ainda está desconectado, seja pessoa física ou empresa, não importa onde estejam. Nossa cobertura por satélite e a adoção dos padrões globais tornam isso possível”, disse Leandro Gaunszer, diretor-geral da Viasat no Brasil.