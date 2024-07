Cobertura 4G da Algar Telecom alcança 100% das áreas urbanas

Todas as áreas urbanas dos 87 municípios localizados na região de concessão da Algar Telecom, empresa de TI e telecomunicações do grupo Algar, já contam com sinal 4G. Para isso, a companhia investiu cerca de R$ 120 milhões na rede de celular nos últimos dois anos, ampliou em 207 os sites ativos e modernizou o acesso móvel em 69 cidades. O objetivo, ressalta Márcio de Jesus, vice-presidente de Varejo da Algar Telecom, é fornecer tecnologias cada vez mais robustas e melhorar continuamente a experiência dos clientes.

Em algumas localidades, o tráfego de dados praticamente triplicou, demonstrando o volume da demanda do 4G. Comparando ao 3G, cuja taxa de download varia entre 2 e 3 Mbps, o 4G oferece velocidades entre 20 e 40 Mbps, proporcionando uma experiência de navegação significativamente superior, especialmente para o streaming de vídeos e outras atividades que demandam maior volume de dados.

"Para muitas dessas cidades, é a primeira vez que a população tem acesso a essa tecnologia, o que representa um grande passo na democratização do acesso à internet de alta velocidade. O 4G é fundamental porque uma grande parcela dos nossos clientes ainda utiliza essa rede, devido à tecnologia embarcada em seus dispositivos móveis", explica o vice-presidente de Varejo da companhia.

A Algar Telecom também está em processo de implementação de voz sobre 4G (VoLTE), tecnologia que melhora consideravelmente a qualidade das chamadas, com tempos de conexão reduzidos e uma percepção de voz mais clara e nítida.

Além da ampliação da cobertura 4G, a empresa também alcançou 50% da população em sua área de cobertura com a rede 5G. O marco reflete o compromisso contínuo da Algar Telecom em oferecer o que há de mais avançado em tecnologia de comunicação, destaca Márcio de Jesus.

Agora, a população do interior do Brasil terá ainda mais conectividade e oportunidades, seja para lazer ou em aplicações em negócios.