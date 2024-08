Telco Transformation Latam 2024 chega ao Brasil

As operadoras de telecomunicações enfrentam a necessidade de integrar avanços tecnológicos rápidos e complexos, garantindo a segurança, a confiabilidade e a sustentabilidade de suas operações e infraestruturas. Elas devem se adaptar continuamente às inovações, gerenciar grandes volumes de dados de forma segura, implementar redes 5G de forma eficaz e econômica, e proteger contra fraudes e ameaças cibernéticas, tudo isso mantendo a satisfação do cliente e cumprindo regulamentações rigorosas.

Essa integração exige não apenas investimentos significativos em tecnologia e habilidades, mas também uma transformação cultural para agilidade e inovação contínuas.

Com o objetivo de ajudar o setor de telecomunicações a enfrentar esses desafios, o Telco Transformation Latam 2024 está prestes a reunir mais de 500 executivos no Hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. Este evento de dois dias, organizado pela Conecta Latam, é a oportunidade para discutir os desafios e as oportunidades da transformação digital no setor.

O evento contará com três sessões simultâneas, abordando temas cruciais para o futuro das telecomunicações:

Fraud & Security Digital Transformation, AI, CX & Analytics 5G & Network Transformation, Desafios e Oportunidades

Alguns tópicos em destaque incluem:

Panorama do mercado de Telco na América Latina

Tendências e estudos de caso em transformação de negócios e redes

Cibersegurança na era da transformação digital

Qualidade no atendimento ao cliente

Planejamento estratégico para redes futuras

Desafios e tendências em fraude

Revolução da cloudificação

Futuro das parcerias em telecomunicações

Contratos inteligentes e blockchain

IA e computação quântica

Desenvolvimento de ISPs no Brasil

Tomada de decisão baseada em dados

Redes neutras e casos de uso

Conectividade e atendimento ao cliente

O evento contará com palestrantes das seguintes empresas e associações: Alares, Algar Telecom, Alloha Fibra, Anatel, Antel Uruguay, Bitso, Bradesco, BrasilCap, BTG Pactual, Buser, Cirion Technologies, Claro, Conexão Customer, CPFL, Desktop, Efí Bank, Emerging International, Eletrobras, Ericsson, ETB Colombia, Fibrasil, Frost & Sullivan, Gartner, Globo, I-Systems, IAM Brasil, Inatel, InovaHC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Iez! Telecom, Ifood, Itaú, Izzi México, Megatelecom Telecomunicações, Mobileum, Nissan, Nexo Latam, NxTV Digital, Omdia, OLX, Quorum Consulting, Red Hat, Riocardmais, Roku, Sky, Sponsorb, S&P Global Market Intelligence, Tá Telecom, Tecban, Telcomp, Telecom Argentina, Telefónica Hispam, TIM, TM Forum, Vero, Vivo, Voldea & Advisor Druid, V.tal e Winity.

Para mais informações e inscrições, visite: https://www.conecta-latam.com/telcotransformation.

Aproveite o desconto de 15% na sua inscrição com nosso código exclusivo: 15Partner@24.

Operadores de telecomunicação e ISPs podem solicitar um código especial enviando um e-mail para: [email protected].