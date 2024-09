Infovia Digital leva rede de fibra óptica e impulsiona a conectividade no Mato Grosso do Sul

A partir da rede de fibra óptica implementada no Mato Grosso do Sul por meio da Infovia Digital, uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a SONDA Brasil e o governo estadual do Mato Grosso do Sul, a companhia de tecnologia passa a atender os Provedores de Internet (ISPs) locais. A estratégia comercial da SONDA Brasil será apresentada durante o Pantanal ISP, evento voltado a provedores de internet do estado, que acontece de 26 e 27 de setembro.

Por meio da infraestrutura de alta capacidade, os ISPs podem expandir seu alcance, levando conectividade a regiões remotas e menos atendidas. De acordo com Paulo Roberto Teixeira, gerente comercial da vertical de Digital Communications da SONDA Brasil, a Infovia Digital tem um papel de pavimentar o caminho para que as ISPs possam levar internet diretamente até as propriedades rurais e cidades menores. “Estamos preenchendo uma lacuna na infraestrutura de telecomunicações no estado, permitindo que a banda larga de alta qualidade chegue em áreas remotas”, explica.

Teixeira ainda explica que sem a infraestrutura da Infovia Digital, os provedores de ISPs precisariam promover a estrutura de transporte de dados na região, um investimento que eles deixam de fazer com este projeto e que estará disponível em 100% dos municípios.

“A rede de fibra óptica é auditada pelo Verificador Independente, o que assegura o atendimento a cerca de 30 indicadores de desempenho, que incluem a rápida reparação de conectividade, por exemplo. Ainda para garantir a qualidade da rede, a SONDA mantém um Centro de Operações de Rede (NOC) com uma equipe dedicada que fica alocada em Campo Grande e técnicos distribuídos por todo o estado, que estão prontos para agir rapidamente em caso de indisponibilidade de rede, como durante as queimadas, assegurando que a conectividade dos ISPs seja restaurada com eficiência” explica o executivo.

A Infovia Digital já foi instalada em todo o estado, garantindo conectividade a todos os municípios. O projeto, que prevê a implantação de sete mil quilômetros de rede de fibra óptica no estado, interligará 1.634 pontos de acesso do Governo e 15 mil ramais VoIP (Voice over Internet Protocol), além de disponibilizar Wi-Fi público em 129 praças de todas as cidades do Estado e câmeras de monitoramento remoto, auxiliando os serviços de segurança pública.