Br.Digital cresce com solução de mitigação de ataques DDoS

No ano de 2022, a indústria de data centers assistiu a alguns dos maiores ataques cibernéticos da história, prejudicando as comunicações e a infraestrutura crítica em todo o mundo. Parar um ataque DDoS nunca foi tão importante.

A BR.Digital é um dos maiores data centers do Brasil e integradora de serviços que atende às necessidades de comunicação de grandes operadoras de telecomunicações, serviços de media streaming, corporações e provedores de internet (ISPs) regionais e proprietária de uma rede de fibra que cobre 90% do Brasil, e nove data centers de alta disponibilidade e segurança.

BR.Digital adotou a solução Thunder TPS DDoS da A10 Networks para a detecção e mitigação de ataques DDoS de seus clientes dos mais diversos setores. A escolha da empresa pela solução Thunder TPS da A10 Networks justificou-se devido a grande flexibilidade para customização e integração com as ferramentas de engenharia e analise de trafego existentes da BR.Digital, incluindo o Kentik Detect para inteligência de rede.

Além disso, o uso da solução permitirá que a empresa possa participar de concorrências de mercado, principalmente em respostas a RFPs e licitações governamentais que exigem o cumprimento de exigências anti-DDoS muito criteriosas.

A BR.Digital tem como propósito oferecer uma segurança robusta a seus clientes, com a resposta mais rápida a ameaças, como forma de proteger a integridade e a disponibilidade de seus dados e serviços digitais. A chave para a proteção contra interrupção de negócios ou negação de serviços é sua capacidade de impedir os ataques DDoS em escala. "Com a adoção da solução Thunder TPS DDoS ofertada aos clientes, já registramos um aumento dos pedidos”, afirma Luis Balbinot, CTO na BR.Digital.

“O uso do Thunder TPS também já aumentou a eficiência operacional do cliente da BR.Digital. pois permitiu que ele economize os gastos de um scrubbing center de terceiros, poupando à empresa entre $100.000 a $500.000 dólares durante 3 anos”, afirma Balbinot.

“Além disso, a BR.Digital prevê redução das despesas operacionais estimada em US$ 150.000 com um ROI rápido de 3-6 meses”, acrescenta.

Segundo a A10 Networks, o modelo de licenciamento FlexPool, baseado no consumo sob demanda permite à empresa alocar e redistribuir a capacidade do Thunder TPS entre aplicações e data centers, tornando-se mais um fator preponderante para agregar valor à BR.Digital, cujo backbone tem cerca de 35.000 km de cabos de fibra óptica com a solução TPS da A10 implementada em São Paulo.

Marcelo Trivelatto, diretor de vendas da A10, explica que com o Thunder TPS, a BR.Digital pode bloquear automaticamente todos os ataques DDoS conhecidos, protegendo os clientes contra esta ameaça crescente e preservando a disponibilidade da rede. E acrescenta: “Com a detecção inteligente do DDoS, a empresa está bem-posicionada para conquistar mais negócios nas verticais de governo, serviços financeiros, saúde e outros setores e organizações que têm requisitos de segurança rigorosos”, conclui o executivo.