Inteligência artificial e padrões da internet em um único evento: LACNIC43

De 5 a 9 de maio será realizado em São Paulo, Brasil, o evento LACNIC43, que promete tutoriais e apresentações por conta de especialistas de primeiro nível.

Nesta ocasião, o anfitriã do evento será ABRINT, que realizará simultaneamente seu encontro nacional, o maior evento de ISP do Brasil. Os participantes terão acesso gratuito ao evento nacional da ABRINT, o que multiplica ainda mais as oportunidades de networking.

Inteligência artificial O tema da IA será abordado sob a perspectiva dos desafios e oportunidades que ela representa para os centros de dados. O tema será abordado em formato de painel, em que Rafael Astuto da Ascenty, Federico Neves da Nic.br, Dante de Alcántara da Telxius e Heubert River da Cirion explorarão como os principais fornecedores estão se adaptando à crescente demanda de energia, aos requisitos avançados de resfriamento e à evolução da infraestrutura. O painel, moderado por Tomás Lynch, abordará temas como conectividade, sustentabilidade e tendências futuras. Também, Kaique Peres no Fórum Técnico do LACNIC, falará sobre o lado obscuro da IA ​​e as vulnerabilidades dos chatbots. Para terminar a semana com mais informações sobre o tema, não perca a sessão sobre Inteligência Artificial e Machine Learning em redes, na qual os especialistas irão compartilhar experiências, casos de uso e reflexões sobre como essas tecnologias estão transformando a gestão e a operação de infraestruturas de rede.

IPv6 e segurança no roteamento No tutorial de redes IPv6, Alejandro Acosta do LACNIC e Eduardo Barasal do NIC.br farão demonstrações práticas sobre como preparar as redes para um cenário só IPv6 e configurações básicas como NAT64 e Reverse Proxy. Além disso, serão ministrados dois tutoriais com foco na segurança do roteamento BGP. O primeiro abordará os principais desafios e ameaças do roteamento BGP, como os sequestros e vazamentos de rotas, bem como as ferramentas disponíveis para mitigá-los, incluindo o RPKI e IRR. O segundo será um laboratório prático sobre roteamento seguro e validação de origem, no qual os participantes poderão aplicar os conceitos aprendidos configurando validadores, filtros e automações com o Ansible em um ambiente virtual. Também, vamos ter o tutorial Segurança do roteamento BGP - RPKI modo delegado / Krill.

Paolo Lucente e a padronização da internet O Principal Network Tools Developer de NTT Data, Paolo Lucente, explicará a importância da padronização da internet na coleta e análise de dados de telemetria de rede. Com um histórico consolidado na área de operadores de rede, ele combina uma sólida experiência técnica com um interesse na economia da troca de tráfego na internet pública. Participe da apresentação dele para compreender por que, em um mundo onde as pessoas estão focadas em resultados de curto prazo e indiferentes à normalização de dados, a padronização da Internet continua sendo altamente relevante.