Netbr promove a identidade digital na 4ª edição do Overflow

A Netbr, fornecedor de soluções de identidade e segurança digital, realiza no próximo dia 26 de junho, em São Paulo (SP), a quarta edição do Overflow, evento dedicado a discutir os caminhos da identidade digital como vetor estratégico para a transformação dos negócios. O encontro reunirá cerca de 400 profissionais, entre CISOs, CIOs, desenvolvedores, especialistas em segurança da informação e líderes de inovação.

Com o tema “Accelerate your ID”, o Overflow 2025 acontece em um momento de amadurecimento do debate sobre identidade como infraestrutura crítica. O aumento das transações digitais, a digitalização de serviços públicos, o crescimento das fraudes e a busca por experiências mais fluídas e seguras elevaram a importância das soluções de IAM (Identity and Access Management), CIAM (Customer Identity and Access Management), autenticação biométrica e identidade descentralizada para empresas de todos os portes e segmentos.

Segundo o Gartner, até 2026, 75% das empresas irão implementar soluções de IAM centradas no usuário como parte de sua estratégia de segurança e experiência digital. Já no Brasil, foram 356 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2024, segundo dados do FortiGuard Labs, laboratório de análise e inteligência de ameaças da Fortinet. Nesse cenário, controlar quem acessa o quê, quando e como — com segurança, privacidade e escalabilidade — tornou-se imperativo.

A agenda do evento contará com painéis, palestras e demonstrações técnicas com participação de executivos brasileiros e internacionais. Entre os nomes confirmados estão Jamie Smith (Customer Futures), especialista em identidade digital descentralizada e autor do blog Identity Trail; Eve Maler, ex-CTO da ForgeRock e atual fundadora da Venn Factory; e Richard Esplin, responsável por inovação na Dock Labs.

Entre os destaques da programação nacional estão executivos de grandes instituições financeiras que compartilharão cases reais sobre a adoção de tecnologias de identidade em ambientes de alta complexidade. Um dos líderes de uma das principais fintechs brasileiras falará sobre os desafios e aprendizados ao migrar uma solução de IGA (Identity Governance and Administration) para a nuvem, transformando a governança de identidade em um diferencial estratégico — com mais agilidade, segurança e conformidade.

O Overflow conta com o apoio de marcas globais parceiras da Netbr, incluindo SailPoint, Ping Identity, CyberArk, Silverfort, Hypr e iProov, empresas que desenvolvem soluções em gestão de acesso, autenticação adaptativa, prova de vida biométrica, integração de credenciais e proteção de identidade. E também da Venn Factory e Customer Futures referências internacionais em Identidade digital.

“Mais do que um evento, o Overflow 2025 é uma oportunidade estratégica para quem deseja acompanhar de perto a transformação da identidade digital no Brasil, entender o que está moldando o futuro da segurança e fazer parte das conversas que vão definir os próximos passos do setor”, afirma André Facciolli, CEO da Netbr.

As inscrições são gratuitas, mediante aprovação, e podem ser feitas pelo site:

https://www.netbr.com.br/overflow-sao-paulo-2025.