Mitigando riscos e garantindo a continuidade dos negócios na nuvem

Nos últimos anos, a computação em nuvem se tornou um elemento crucial nas operações de negócios, garantindo às empresas escalabilidade, flexibilidade e eficiência. De acordo com uma pesquisa da Infosys, 73% dos entrevistados concordam que a migração para a nuvem atinge os objetivos e, em 2023, 67% das empresas aumentaram os gastos com nuvem e 80% pretendem investir ainda mais em 2024.

A migração tem proporcionado inúmeras vantagens, incluindo redução de custos, acesso global aos dados e recursos sob demanda. No entanto, esta transição também apresenta desafios significativos, sendo a cibersegurança um dos mais críticos.

A EY, uma das maiores consultorias e auditorias do mundo, realizou uma pesquisa que revelou que três quartos dos líderes lutam para identificar as ferramentas de segurança ideais. Consequentemente, muitos optaram por implementar diversas soluções, chegando a utilizar mais de 30 ferramentas de segurança, incluindo seis a 10 dedicadas à segurança na nuvem. Porém este número expressivo de ferramentas dificulta uma visibilidade detalhada de todo o seu portfólio de cloud. Dessa forma, 76% reportaram que isto gerou pontos cegos e afetou a capacidade de priorizar riscos e prevenir ameaças.

Hoje, o mercado enfrenta ciberataques cada vez mais sofisticados e em constante evolução, que procuram explorar as vulnerabilidades e as infraestruturas em nuvem (Managed Threat Detection-MTD). Em vista disto, uma das preocupações centrais tem sido com relação à proteção de dados sensíveis e regulamentados.

Isto ressalta a necessidade das empresas em acompanhar a crescente complexidade da nuvem, entender como podem reduzir seus riscos de ataques cibernéticos (Web Application Firewall-WAF) e, assim, traçar uma estratégia assertiva de como a cloud pode ser mais bem explorada, a fim de apoiar de forma segura os negócios.