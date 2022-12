A nuvem impulsiona os negócios, mas a segurança continua sendo um desafio

A adoção de nuvens está em ascensão. Atualmente, 30% das empresas executam lá mais da metade de suas cargas de trabalho, um aumento de 6% em relação ao ano passado, enquanto 58% adicionais esperam alcançar este nível nos próximos 12 a 18 meses. Isto é de acordo com dados do “Cloud Security Report 2022”, publicado pela Fortinet e pela comunidade Cybersecurity Insiders com base em uma pesquisa global realizada em março deste ano.

De acordo com o estudo, os benefícios para as empresas da migração para a nuvem incluem tempo mais rápido de chegada ao mercado (51%), maior capacidade de resposta às necessidades dos clientes (50%) e economia de custos (39%). Além disso, os entrevistados confirmam que a nuvem está cumprindo a promessa de capacidade flexível e escalabilidade (53%), maior agilidade (50%) e maior disponibilidade e continuidade dos negócios (45%). Os serviços e cargas de trabalho mais implantados na nuvem são a segurança (58%), seguida pelo cálculo (56%), armazenamento (55%) e virtualização (53%).

Por outro lado, as principais questões imprevistas que retardam ou impedem a adoção da nuvem são a falta de visibilidade (49%), o alto custo (43%), a falta de controle (42%) e a falta de segurança (22%). A pesquisa também revela que os maiores desafios que as organizações enfrentam não estão necessariamente relacionados à tecnologia, mas às pessoas e aos processos. A falta de pessoal treinado é o maior obstáculo para uma adoção mais rápida, de acordo com 40% dos entrevistados (acima dos 37% do ano passado), seguida de conformidade legal e regulatória (33%) e questões de segurança de dados (31%).

"A nuvem já provou ser um importante capacitador para empresas de todos os tamanhos e indústrias, mas continua sendo um desafio para as empresas em diversas áreas. Abordar questões como segurança e gestão é fundamental para acelerar o processo de sua adoção e alavancar o negócio, bem como investir no treinamento de profissionais para este segmento, pois isto pode representar um ponto de virada na busca dos benefícios que a nuvem pode trazer", diz Rafael Venancio, Cloud Business Director LATAM da Fortinet.

Atualmente, 76% das organizações utilizam dois ou mais fornecedores de nuvens. AWS e Microsoft Azure lideram a lista em um empate, embora Google e Oracle estejam aumentando rapidamente seus investimentos e participação no mercado.

Os provedores de serviços na nuvem mais utilizados, de acordo com a pesquisa.

Fortinet observa que o pesquisa deste ano vem contra um cenário de ataques de resgate cada vez mais ousados e caros, e a divulgação de uma grave vulnerabilidade de dia zero na popular ferramenta de registro Apache Log4j usada em muitas aplicações empresariais e plataformas de nuvem. Não é de admirar que 95% das organizações estejam preocupadas com a segurança.

As ameaças de segurança na nuvem que mais preocupam as empresas, de acordo com a pesquisa, são a má configuração da plataforma de nuvem, que continua sendo o maior risco de segurança (62%), seguido por interfaces/APIs inseguras (52%, acima dos 49% do ano passado), exfiltração de dados sensíveis (51%) e acesso não autorizado (50%).

O relatório também revela que, para integrar serviços variados, proporcionar escalabilidade ou garantir a continuidade dos negócios, 39% das organizações estão optando por uma abordagem de implantação híbrida (até 3% em relação ao ano passado) ou multi-nuvem (33%).

Não surpreendentemente, eles estão enfrentando uma complexidade crescente e desafios de segurança. A falta de conhecimento sobre segurança lidera o caminho (61%, acima dos 57% do ano passado), seguida pela proteção de dados (53%), entendendo como diferentes soluções se encaixam (51%) e a perda de visibilidade e controle (47%). Por este motivo, 78% dos entrevistados consideram muito ou extremamente útil ter uma única plataforma de segurança em nuvem para proteger os dados de forma uniforme e abrangente em todo o seu espaço.

"Nunca é demais ressaltar que a segurança na nuvem é uma responsabilidade compartilhada entre a empresa e o fornecedor, e que para atingir as metas de migração na nuvem, a segurança é essencial. Precisamente por oferecer segurança mais eficiente e menos complexidade, a grande tendência no mercado é para uma plataforma de segurança cibernética em malha, como a Fortinet Security Fabric, que reúne gestão, visibilidade e automação, reduzindo drasticamente o tempo de resposta às ameaças e o impacto que as lacunas de recursos podem causar", diz Venancio.