A prontidão da IA diminui no Brasil

25% das organizações no Brasil estão totalmente preparadas para implementar e aproveitar tecnologias baseadas em IA, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, de acordo com resultados da Cisco 2024 AI Readiness Index.

De acordo com Ramón Viñals, diretor de Engenharia de Sistemas de Vendas para a América Latina da Cisco, esse declínio destaca os desafios que as empresas enfrentam na adoção, implementação e aproveitamento total da IA. “As empresas perceberam que não sabiam o que não sabiam e, à medida que a sua estratégia de IA amadureceu, perceberam que tinham mais necessidades antes de estarem prontas para a IA. Hoje, essa maturidade para compreender melhor a IA e a sua estratégia deu-lhes maior visibilidade das necessidades que têm para estarem preparados para as suas iniciativas de IA”, destacou.

Dada a rápida evolução do mercado e o impacto significativo que se espera que a IA tenha nas operações comerciais, esta lacuna de prontidão é especialmente crítica, embora o Brasil esteja mais avançado em questões estratégicas, em comparação com o resto do mundo.

O Índice de Prontidão para IA mede seis pilares: estratégia, infraestrutura, dados, governança, talento e cultura, e é baseado em uma pesquisa duplo-cega com 7.985 líderes empresariais seniores de empresas com 500 ou mais funcionários em 30 mercados, incluindo o Brasil.

É necessária uma acção urgente

A IA tornou-se um pilar fundamental para a estratégia empresarial, e há uma urgência crescente entre as empresas em adotar e implementar esta tecnologia. No Brasil, quase todos (98 %) relataram maior urgência para implementar IA no último ano, impulsionada principalmente pelo CEO e pela equipe de liderança, embora o entusiasmo tenha caído para 75%, abaixo dos 82% em 2023. Além disso, as empresas estão investindo recursos em IA, com mais de 50% indicando que entre 10% e 30% do seu orçamento de TI vai para implementações de IA.

Apesar dos investimentos significativos em IA em áreas estratégicas como a segurança cibernética, a infraestrutura de TI e a análise e gestão de dados, muitas organizações relatam que os retornos destes investimentos não estão a corresponder às suas expectativas.

“Eventualmente, haverá apenas dois tipos de empresas: aquelas que são empresas de IA e aquelas que são irrelevantes. A IA está nos fazendo repensar os requisitos de energia, as necessidades de computação, a conectividade de alto desempenho dentro e entre data centers, os requisitos de dados, a segurança e muito mais", disse Jeetu Patel, diretor de produtos da Cisco. “Independentemente de onde se encontrem na sua jornada de IA, as organizações precisam de preparar os centros de dados existentes e as estratégias de nuvem para os requisitos em mudança, bem como ter um plano sobre como adotar a IA, com agilidade e resiliência, à medida que as estratégias evoluem”.