Upgrades estratégicos no Brasil: preparando sua TI para o futuro

O cenário de tecnologia da informação no Brasil está passando por uma transformação significativa em 2025. Segundo projeções da IDC, o consumo corporativo de tecnologia no país deve avançar 13,3% neste ano, superando a média global de 8,9% e posicionando o Brasil como líder em crescimento na América Latina. Este crescimento expressivo é impulsionado principalmente pelos investimentos em infraestrutura de servidores, inteligência artificial e soluções em nuvem, refletindo a crescente dependência das empresas brasileiras em tecnologias avançadas para sustentar suas operações e impulsionar a inovação.

Panorama do mercado de hardware de servidor no Brasil O mercado brasileiro de servidores de data center apresenta um cenário competitivo e em rápida expansão. Projeta-se que este mercado registre um CAGR (Taxa Composta de Crescimento Anual) de 7,10% durante o período 2024-2030, demonstrando a contínua demanda por infraestrutura robusta e escalável. Empresas líderes como Dell, HPE, Cisco e IBM dominam o setor, oferecendo soluções cada vez mais avançadas para atender às crescentes necessidades de processamento e armazenamento das organizações brasileiras. A previsão é que o tamanho do mercado de servidores no Brasil chegue a US$ 2,95 bilhões em 2025, com projeção de alcançar US$ 4,44 bilhões até 2031. Este crescimento reflete não apenas a expansão das infraestruturas de TI existentes, mas também a adoção de novas tecnologias e abordagens para processamento e armazenamento de dados.

Tendências em hardware de servidor para 2025 A evolução do hardware de servidor em 2025 apresenta avanços significativos em diversos componentes essenciais: Computação heterogênea: Combinação de diferentes tipos de núcleos de processamento otimizados para cargas de trabalho específicas

Combinação de diferentes tipos de núcleos de processamento otimizados para cargas de trabalho específicas Aumento da densidade de núcleos: Permitindo melhor paralelismo e capacidade de processamento para ambientes de virtualização

Permitindo melhor paralelismo e capacidade de processamento para ambientes de virtualização Transição para DDR5: Proporcionando velocidades de memória significativamente mais altas e reduzindo gargalos de desempenho

Proporcionando velocidades de memória significativamente mais altas e reduzindo gargalos de desempenho Eficiência energética: Designs que maximizam a potência de computação enquanto reduzem o consumo de energia De acordo com estudos da Enterprise Strategy Group (ESG), as soluções modernas de servidores podem oferecer reduções significativas no consumo de energia. Por exemplo, os servidores Cisco UCS, quando utilizados com sua plataforma de gerenciamento Intersight, demonstraram em testes potencial para reduzir o consumo de energia do data center em até 52% com uma taxa de consolidação de servidor 4:1.

Impacto da inteligência artificial na infraestrutura de TI A inteligência artificial está transformando profundamente os requisitos de infraestrutura de TI no Brasil. As principais iniciativas de negócio que orientarão os gastos com TI em 2025 incluem: Produtividade e automação habilitadas por IA

Fortalecimento da atração e retenção de clientes

Melhoria de produtos e serviços para ampliar as receitas digitais Conforme destacado pelo IDC Latin America Investment Trends 2025, o Brasil está experimentando um crescimento acelerado de 7,2% para o cenário de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), mesmo diante de cenários políticos e econômicos incertos. Uma tendência continuada entre as empresas é o aumento das receitas de produtos digitais, com 38% desses lucros vindo de produtos e serviços habilitados digitalmente. Demandas por maior poder de processamento Pesquisas recentes da IDC indicam que 28% dos provedores de data center no Brasil já estão adequando suas estruturas para atender exclusivamente à demanda de IA generativa. Os servidores dedicados à execução de cargas de trabalho de IA requerem configurações especializadas: Processadores com aceleradores integrados para cargas de trabalho de IA

Maior capacidade de memória para modelos extensos

Soluções de resfriamento mais eficientes

Sistemas de energia mais robustos para suportar picos de consumo Conforme a última geração de tecnologia de IA se integra ao dia a dia das empresas, a demanda por switches mais potentes e eficientes se intensifica, exigindo um aumento de GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) e melhorias nas capacidades de redes. Adoção de ambientes híbridos Após os anos pandêmicos marcados pelo avanço dos ambientes em nuvem, o mercado volta a demandar o presencial. Este movimento não é apenas nas formas de trabalho, mas também na forma de armazenar e processar dados. Na grande maioria das empresas, os ambientes híbridos, que integram nuvens públicas e data centers, não são mais uma opção e sim um padrão. Para Luciano Ramos, country manager do IDC Brasil, "organizações passam por um momento de ajuste em relação aos seus workloads, o que deve impulsionar investimentos em estruturas mais tradicionais, como os data centers. Importante ressaltar que esses aportes terão também um olhar muito mais forte para os compromissos de ESG e o cumprimento de metas claras de redução da pegada de carbono".

Estratégias para atualização de servidores Um planejamento eficaz é essencial antes de qualquer atualização de servidor. As empresas brasileiras estão adotando abordagens estruturadas para modernizar sua infraestrutura. Avaliação das necessidades: Categorizar o inventário de servidores existentes

Documentar sistemas operacionais e aplicações em execução

Identificar servidores críticos para as operações

Avaliar requisitos futuros de capacidade e desempenho Verificação de compatibilidade: Confirmar compatibilidade entre componentes de hardware

Verificar requisitos mínimos para novos sistemas operacionais

Testar aplicações críticas em ambientes de teste

Analisar dependências entre sistemas Execução de atualizações: Realizar backup completo de dados e configurações Implementar atualizações em ambientes de teste Seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes Monitorar em tempo real durante o processo de atualização Documentar todas as mudanças realizadas Considerações sobre segurança e conformidade: Aplicar todas as atualizações de segurança disponíveis

Configurar ferramentas de monitoramento contínuo

Implementar políticas de acesso baseadas em privilégios mínimos

Conduzir testes de penetração após atualizações significativas

Impacto nas indústrias brasileiras Setor de e-commerce: O setor de e-commerce no Brasil continua liderando o mercado na América Latina, com faturamento superior a R$ 200 bilhões em 2024, registrando crescimento acima de 10%. As projeções para 2025 são ainda mais otimistas, com expectativa de que o setor alcance R$ 224,7 bilhões, representando um incremento de quase R$ 20 bilhões em apenas um ano. O ticket médio deve crescer 4,7%, chegando a R$ 515,80, enquanto o número de consumidores deve aumentar para 94 milhões, três milhões a mais que em 2024. Este crescimento expressivo exige que as infraestruturas de TI sejam otimizadas para: Suportar picos de tráfego em períodos promocionais

Garantir tempos de resposta rápidos para dispositivos móveis

Processar transações de forma segura e eficiente

Analisar grandes volumes de dados comportamentais Setor de telecomunicações: O setor de telecomunicações no Brasil está experimentando uma transformação significativa com a implementação do 5G. De acordo com o IDC, os investimentos em data centers cresceram significativamente nos últimos anos, demonstrando uma forte demanda por infraestrutura básica de Internet e serviços eletrônicos. Estes avanços na rede demandam: Infraestrutura de processamento mais robusta

Maior capacidade de armazenamento para os dados gerados

Sistemas de análise em tempo real

Soluções de segurança avançadas para proteger a crescente superfície de ataque Transformação digital em diversos setores: Os gastos com TI B2B no Brasil em 2024 cresceram 9% e projeta-se um incremento para 11% em 2025, revelando como as empresas estão priorizando a modernização tecnológica. A tecnologia não é mais apenas um "suporte" para os negócios; ela é a base que sustenta tudo. A expectativa é de que os serviços de data centers movimentem US$ 1,3 bilhões, impulsionados principalmente por hyperscalers. Na outra ponta, as nuvens públicas devem ter um crescimento de 20% – em relação ao ano anterior – chegando a US$ 3,5 bilhões. O avanço se deve, em sua maioria, pelo aumento expressivo no uso de inteligência artificial e IA generativa.

Avaliação de diferentes abordagens de atualização As empresas brasileiras estão ponderando diferentes estratégias de atualização, cada uma com suas vantagens e desvantagens: Abordagem Vantagens Desvantagens Atualizações incrementais - Menor investimento inicial

- Redução do tempo de inatividade

- Aproveitamento parcial da infraestrutura existente - Potenciais problemas de compatibilidade a longo prazo

- Complexidade de gerenciamento

- Possível desempenho subótimo Substituição completa - Infraestrutura totalmente atualizada e padronizada

- Melhor suporte a longo prazo

- Desempenho otimizado - Maior custo inicial

- Potencial para tempo de inatividade durante a migração

- Necessidade de treinamento extensivo Hardware on-premise - Maior controle sobre a infraestrutura

- Potencialmente mais econômico para cargas de trabalho constantes

- Maior segurança para dados sensíveis - Requer manutenção física e atualizações periódicas

- Requisitos de espaço físico e refrigeração

- Custos fixos independentemente da utilização Computação em nuvem - Escalabilidade sob demanda

- Redução da necessidade de manutenção de hardware

- Modelo de pagamento por uso - Potenciais preocupações com soberania de dados

- Custos podem aumentar com o uso intensivo

- Dependência da conectividade de rede