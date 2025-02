Nova plataforma promete acelerar o mercado de ISVs com soluções para migração à nuvem

Os ISVs (Independent Software Vendors) têm um papel crucial na transformação digital de setores fundamentais como varejo, saúde, agronegócio, educação e muitos outros. Porém, quem está há mais tempo no mercado, muitas vezes conta com sistemas que não foram escritos em linguagem web e por isso enfrentam grandes obstáculos para migrar seus sistemas para a cloud.

O processo é frequentemente demorado, caro e exige uma intensa dedicação de equipes de desenvolvimento, o que geralmente impede que softwares legados sejam modernizados e aproveitem os benefícios da computação em nuvem. Além disso, a grande maioria dos clientes têm dado preferência aos sistemas em modalidade SaaS, confirmando a demanda desse mercado.

Enxergando oportunidades e visando suprir as necessidades desses ISVs, começam a surgir soluções como o Run, a nova plataforma da Wevy. A mais recente aposta da empresa para 2025 é uma plataforma que promete modernizar a oferta dos ISVs, especialmente os que operam com sistemas legados que ainda não estão adaptados à nuvem.

A inovação permite que sistemas Windows e arquiteturas cliente/servidor sejam facilmente transportados para a nuvem, sem necessidade de redesenvolvimento. Além disso, funcionalidades como deploy automatizado, escalabilidade e gerenciamento de versões são realizadas de forma totalmente automática.

“A plataforma foi desenvolvida para simplificar a experiência do usuário e otimizar a gestão na nuvem de forma intuitiva e transparente, acelerando processos que antes demoravam dias”, ressalta Regis Melo, CPO da Wevy.

Segundo a Wevy, o Run proporciona uma visão completa da infraestrutura em nuvem, automatizando processos, reduzindo custos e facilitando o gerenciamento de add-ons e versões. Entre as funcionalidades destacam-se:

Acesso 100% via navegador: Mesmo sistemas Windows podem ser acessados diretamente por browser.

Backup automatizado e segurança avançada: Incluindo MFA (autenticação multifatorial), SSO (Single Sign-On) e PAM (gestão de acessos privilegiados).

Escalabilidade automática: A plataforma ajusta recursos conforme a demanda, oferecendo elasticidade e flexibilidade.

Blue/Green Deployment: Atualizações seguras, com rollback automático em caso de falhas.

Gestão simplificada: Permite ativar, reiniciar, criar e excluir máquinas virtuais conforme as necessidades do negócio.

Além disso, a plataforma possibilita backups e atualizações com apenas um clique, gerenciamento de ERPs e sistemas legados, além de suporte especializado 24/7.

Outra vantagem, de acordo com os executivos da Wevy, está na redução drástica de tempo: processos que antes demoravam semanas agora levam apenas minutos, uma agilidade crucial para ISVs que buscam modernizar seus sistemas e atender melhor seus clientes.

Cyber, SaaS, IaaS, integração, automação, inteligência artificial aplicada à comunicação e uso estratégico de dados também são soluções que estão sendo integradas ao portal. “Essas soluções proporcionarão insights aprofundados, aumentando a eficiência operacional e a competitividade no mercado. Com o Portal Run, estamos liderando uma transformação no mercado de ISVs, provando que é possível inovar com eficiência e simplicidade, além de oferecer tecnologia acessível para todas as empresas”, conclui Tiago Garbim, CEO da Wevy.