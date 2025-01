6 desafios da migração para a nuvem que devemos enfrentar e superar

A migração para a nuvem promete maior escalabilidade, maior eficiência e menores custos operacionais. No entanto, o processo de transição da infraestrutura local para a infraestrutura na nuvem é muitas vezes mais complexo do que as organizações prevêem. Sem planejamento e previsão adequados, essas transições podem levar a interrupções nas operações, vulnerabilidades de segurança e despesas inesperadas.

Um estudo da McKinsey descobriu que até 38% dos projetos de migração para a nuvem perdem os prazos e 75% ultrapassam o orçamento. Compreender os obstáculos mais comuns antes de embarcar no processo de migração para a nuvem pode ajudar a evitar esses contratempos e garantir uma transição mais tranquila.

As organizações devem estar preparadas para enfrentar estes seis desafios comuns.

1. Avaliação e planejamento inadequados Um dos maiores obstáculos à migração para a nuvem é subestimar a importância de uma avaliação e planeamento minuciosos. Isto pode levar a uma série de problemas durante todo o processo de migração e além dele, resultando em projetos fracassados, custos inesperados e operações interrompidas. Uma avaliação abrangente é a base de uma estratégia de migração para a nuvem bem-sucedida. Envolve a análise da infraestrutura de TI atual, aplicativos, dados e processos de negócios. Sem este passo crucial, as organizações correm o risco de avançar com informações incompletas, o que pode levar a uma má tomada de decisões e a uma má alocação de recursos. Os principais componentes da avaliação podem incluir o seguinte: Inventário de infraestrutura e dependências.

Análise de portfólio de aplicativos.

Avaliação de dados e requisitos de conformidade.

Avaliação da arquitetura de rede.

Benchmarking de desempenho.

Mapeamento de controle de segurança. As consequências mais comuns da avaliação inadequada incluem custos inesperados devido a uma subestimação do custo total de propriedade (TCO), problemas de desempenho devido a dependências negligenciadas, violações de conformidade, vulnerabilidades de segurança e interrupções operacionais. As organizações podem mitigar estes riscos envolvendo as principais partes interessadas antecipadamente, utilizando ferramentas de deteção automatizadas e conduzindo migrações piloto antes da implementação completa.

2. Custos ocultos e crescentes O modelo pré-pago da computação em nuvem pode ser enganosamente complexo, e as organizações muitas vezes subestimam o custo total de propriedade ao migrar para a nuvem. Embora os custos básicos de computação e armazenamento sejam geralmente simples, inúmeras despesas ocultas podem impactar significativamente o orçamento de nuvem de uma organização. Os custos de transferência de dados, especialmente as taxas de saída, são um excelente exemplo destas despesas frequentemente ignoradas. Os provedores de nuvem normalmente não cobram nada pela entrada de dados, mas podem cobrar taxas substanciais pela saída de dados. Algumas organizações gastam até 27% do seu orçamento de nuvem em taxas de saída, de acordo com a Cloudflare, fornecedora de plataformas de nuvem. Esta assimetria de preços pode levar a surpresas financeiras significativas, especialmente para aplicações com uso intensivo de dados ou com alto tráfego de saída. Os custos de armazenamento também podem ser mais complexos do que parecem inicialmente. Embora o custo base por gigabyte seja muitas vezes claro, as organizações podem não levar totalmente em consideração os diferentes níveis de armazenamento disponíveis (por exemplo, armazenamento quente, frio e de arquivo) e as taxas de recuperação associadas. Por exemplo, a recuperação de dados do armazenamento de arquivo pode incorrer em custos elevados, que podem não ser imediatamente aparentes ao escolher uma opção de armazenamento. Os custos operacionais são outra área onde as despesas podem aumentar rapidamente. Esta categoria inclui custos com ferramentas de monitoramento, serviços gerenciados e outras funções de suporte operacional. Essas ferramentas e serviços, embora muitas vezes necessários para manter uma infraestrutura de nuvem confiável, podem representar uma parcela significativa dos gastos totais com nuvem. O treinamento e a qualificação da equipe são outro custo oculto da migração para a nuvem. À medida que as organizações fazem a transição para sistemas baseados na nuvem, muitas vezes necessitam de investir na formação das suas equipas de TI em novas tecnologias e metodologias. Isto pode incluir programas formais de certificação, que podem ser demorados e caros.

3. Lacunas de segurança e conformidade regulatória O modelo de responsabilidade compartilhada na computação em nuvem cria novos desafios de segurança e conformidade para as organizações. Embora os provedores de nuvem protejam a infraestrutura subjacente, as organizações continuam responsáveis por questões críticas de segurança e conformidade, incluindo: Criptografia de dados e controles de acesso.

Gerenciamento de identidade e acesso.

Segurança de aplicativos.

Conformidade regulatória.

Configurações de segurança de rede. Muitas organizações lutam para compreender e implementar totalmente as suas responsabilidades de segurança na nuvem. Uma pesquisa da Gartner de 2023 revelou que 63% das organizações implementaram uma estratégia de confiança zero para gerenciar a segurança na nuvem, destacando uma consciência crescente dos desafios. Para enfrentá-los, as organizações devem fazer o seguinte: Defina claramente as responsabilidades de propriedade e segurança. Implemente fortes controles de acesso e criptografia. Audite periodicamente as configurações e o acesso. Use ferramentas de segurança nativas da nuvem fornecidas por provedores de serviços em nuvem. Mantenha a conformidade por meio de avaliações contínuas. Estas etapas estão estreitamente alinhadas com o que a Cloud Security Alliance tem a dizer sobre o modelo de responsabilidade partilhada. Em última análise, para implementar com sucesso o modelo de responsabilidade partilhada, é necessária uma abordagem abrangente que combine pessoas, processos e tecnologia. As organizações devem investir em treinamento, adotar práticas recomendadas de segurança e aproveitar ferramentas nativas da nuvem para preencher lacunas de segurança e conformidade.

4. Integração e dependências Dependências complexas de aplicativos podem inviabilizar cronogramas e orçamentos de migração. Imagine que sua organização está migrando um aplicativo voltado para o cliente que parece independente, mas na verdade possui dependências ocultas de bancos de dados legados, serviços de terceiros e ferramentas internas. Sem o mapeamento de dependências adequado, a migração poderá resultar nos seguintes tipos de interrupções de serviço: Transferências de dados incompletas, resultando na perda de informações do cliente.

Erros de autenticação devido a conexões não mapeadas para serviços de identidade internos.

Integrações quebradas com processadores de pagamento ou ferramentas analíticas de terceiros.

Degradação do desempenho devido a consultas ineficientes ao banco de dados em sistemas locais e em nuvem.

Violações de conformidade se dados confidenciais forem expostos inadvertidamente durante o processo de migração. Esses problemas podem levar a períodos de inatividade prolongados, perda de receita, perda de confiança do cliente e penalidades regulatórias. Para mitigar esses riscos, é essencial seguir estas etapas principais para o gerenciamento de dependências: Crie mapas detalhados de dependências de aplicativos. Identifique pontos de integração e APIs. Teste interconexões em um ambiente de teste. Planeje operações híbridas temporárias. Implementar um monitoramento forte.

5. A lacuna de competências A transição para a computação em nuvem exige novos conjuntos de habilidades que muitas equipes de TI não possuem. Por exemplo, 38,9 % dos entrevistados num inquérito recente da O'Reilly identificaram a segurança na nuvem como a principal escassez de competências, destacando um desafio premente na indústria. As organizações podem resolver esta lacuna através de três abordagens principais: Programas de treinamento estruturados Desenvolva caminhos de aprendizagem específicos para cada função. Use programas de certificação de provedores de nuvem. Implementar laboratórios e workshops práticos. Alianças estratégicas Contrate MSPs para obter experiência especializada. Faça parceria com consultores de nuvem para obter orientação de implementação. Use parceiros de treinamento para desenvolvimento de habilidades. Gestão do conhecimento Crie documentação completa. Estabeleça as melhores práticas internas. Implemente ferramentas de colaboração. Comece com uma avaliação de habilidades para identificar lacunas específicas no conhecimento da sua equipe sobre nuvem. Isso ajuda a criar programas de treinamento direcionados, em vez de adotar uma abordagem única para todos.