Como calcular os custos de migração para a nuvem

A migração para a nuvem tem o potencial de economizar dinheiro, por exemplo, ao permitir que as empresas aproveitem modelos de preços que exigem que você pague apenas pelo que usar. Mas o processo de transferência de cargas de trabalho para a nuvem acarreta custos próprios e, se estes forem demasiado elevados, podem minar o valor financeiro oferecido pelo preço favorável.

É por isso que é fundamental calcular os custos de migração para a nuvem antes de começar a migrar para ela. Este artigo explica os custos que as organizações normalmente incorrem ao migrar para a nuvem e fornece conselhos sobre como estimar os custos antecipadamente e as melhores práticas para minimizar o custo total da migração para a nuvem.

A migração para a nuvem pode exigir alterações nas suas operações de conformidade. Por exemplo, poderá ser necessário recolher novos tipos de provas para demonstrar que as suas cargas de trabalho baseadas na nuvem cumprem os regulamentos que a sua organização precisa de cumprir. Essas mudanças podem ter um preço devido à necessidade de investir em ferramentas de conformidade adicionais ou contratar responsáveis ou consultores de conformidade com experiência em nuvem.

Na maioria dos casos, é possível mover dados pela rede para uma nuvem pública gratuitamente. No entanto, se você tiver que migrar um volume excepcionalmente grande de dados, a rede poderá não estar à altura da tarefa porque levaria muito tempo. Nesse caso, você pode optar por um serviço que mova dados em incrementos de petabytes em mídia de armazenamento transportada.

Em alguns casos, a migração para a nuvem exige a compra de novas licenças de software para cargas de trabalho. Por exemplo, se os termos de licenciamento do seu sistema operacional local não permitirem reutilizá-los para cargas de trabalho baseadas em nuvem, você terá que adquirir novos.

Embora o armazenamento de dados na nuvem possa ser mais confiável do que o armazenamento local, você ainda deve fazer backup dos dados baseados na nuvem, copiando- os para o armazenamento local ou para outra região da nuvem ou na nuvem . Ou você pode copiá-los para vários locais para obter ainda mais segurança contra perda de dados .

Dependendo do seu nível de experiência interna na nuvem, você pode decidir trabalhar com uma empresa de consultoria especializada em planejar e gerenciar migrações para a nuvem.

Alguns aplicativos podem ser movidos para a nuvem praticamente sem alterações. No entanto, para maximizar capacidades como escalabilidade e segurança, as organizações às vezes optam por atualizar, refatorar ou reescrever completamente os aplicativos antes de movê-los para a nuvem. Essas mudanças exigem o trabalho dos desenvolvedores de software, o que tem um custo.

Para migrações simples para a nuvem — como aquelas que envolvem a movimentação de cargas de trabalho existentes para a nuvem com poucas alterações — o custo de planejar e concluir uma migração para a nuvem pode ser mínimo. No entanto, quanto mais alterações planear fazer nas suas cargas de trabalho como parte da migração e quanto mais complexos forem os seus planos de migração, mais elevados serão os custos devido a fatores como os seguintes.

Ao avaliar quanto sua empresa paga por custos locais como esses, você pode estimar o custo total de manutenção de cargas de trabalho locais. A partir daí, você estará em uma boa posição para determinar se o dinheiro que você potencialmente economizará ao migrar para a nuvem é maior do que o custo de fazer a migração.

Embora a migração para a nuvem tenha um custo, manter as cargas de trabalho no local também pode custar caro. Isto é especialmente verdadeiro se o seu ambiente local estiver sujeito aos seguintes desafios:

Como calcular os custos de migração para a nuvem

Para tomar essa decisão, você também precisa saber quanto custará a migração para a nuvem. Conforme mencionado acima, fazer uma estimativa precisa o suficiente é um desafio porque há muitas variáveis de custo a serem consideradas e os planos mudam frequentemente quando ocorre uma migração.

Mas, em geral, você pode calcular os custos de migração para a nuvem seguindo as etapas abaixo.

1. Identifique as cargas de trabalho a serem migradas

Primeiro, determine quais cargas de trabalho você migrará para a nuvem. Você pode mover todas as cargas de trabalho para a nuvem e deixar totalmente o ambiente local, mas também pode optar por manter algumas cargas de trabalho no local.

2. Determine os requisitos de mudança na carga de trabalho

Depois de saber quais cargas de trabalho serão migradas, determine se e como você alterará as cargas de trabalho como parte do projeto de migração. Por exemplo, você refatorará aplicativos para que possam ser executados como microsserviços e escalonados com mais eficiência em um ambiente de nuvem? Você precisará incorporar novos recursos de segurança, como controles de autenticação adicionais, em seus aplicativos?

3. Estimar custos de desenvolvimento

Depois de determinar quais alterações são necessárias no aplicativo, estime quanto tempo e esforço serão necessários para os desenvolvedores de software implementarem essas alterações. É virtualmente impossível fazer uma estimativa precisa porque é difícil saber exatamente quanto tempo as atualizações do aplicativo levarão para que o trabalho seja concluído, mas você pode estabelecer uma estimativa básica.

Você pode então traduzir as horas de desenvolvimento estimadas em uma estimativa de custo com base em quanto sua empresa paga aos desenvolvedores de software.

4. Determine os custos de migração de dados

Além de calcular os custos de desenvolvimento de software, determine se haverá algum custo para migração de dados. Novamente, os provedores de nuvem normalmente não cobram taxas para mover dados para suas nuvens, embora cobrem taxas de saída para mover dados para fora de suas nuvens. No entanto, se você tiver grandes quantidades de dados para migrar, poderá precisar pagar por serviços especializados de transferência de dados.

5. Avalie os custos de software e licenciamento

A migração pode exigir a compra de novas licenças de software ou ferramentas, que podem incluir ferramentas para ajudar a planear e realizar a migração em si, ou novas licenças para suportar cargas de trabalho baseadas na nuvem.

6. Avalie custos de consultoria e treinamento

Se a sua equipe interna de TI não tiver a experiência necessária para realizar uma migração para a nuvem por conta própria ou precisar de treinamento para gerenciar a nuvem de maneira eficaz, você precisará investigar os custos dos serviços de consultoria e treinamento.

Conforme mencionado acima, talvez você não consiga obter uma estimativa precisa dos custos porque é improvável que provedores terceirizados de serviços de migração para nuvem que cobram por hora sejam capazes de dizer com precisão quantas horas gastarão em seu projeto. Mas a maioria pode fornecer orientações gerais.