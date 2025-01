De SAP ECC para S/4HANA: qual o intuito do SAP RISE?

A conversão do SAP ECC para o SAP S/4HANA tem repercutido no mercado de tecnologia à medida que se aproxima o prazo para a descontinuação do suporte da SAP ao ECC, marcado para dezembro de 2027. Para muitas organizações, esse prazo funciona como um sinal de alerta, forçando a reconsideração das suas estratégias de TI e impulsionando uma corrida para a atualização. A questão neste momento não é apenas sobre quando converter, mas como fazer isso de forma eficaz e colher os benefícios de um sistema mais moderno e inteligente.

Apesar do deadline, essa transição ainda vem ocorrendo a passos lentos. Dados globais divulgados pelo Gartner no segundo trimestre de 2023 apontam que apenas 33% dos clientes SAP que ainda possuem o ERP legado da companhia já adquiriram licenças para começar sua transição para o S/4HANA. Esse panorama está atrelado ao fato que a migração para o SAP S/4HANA representa uma mudança significativa, indo além de uma simples atualização de software.

O SAP S/4HANA RISE é um ERP SaaS (Software as a Service) de governança para grandes empresas, projetado para auxiliar a transferência de sistemas SAP para a nuvem de forma rápida, segura e eficiente, garantindo escalabilidade, otimização de custos e inovações contínuas. Com a migração, muda também o modelo de contratação do software. No SAP ECC, as empresas compravam licenças perpétuas e eram responsáveis pela infraestrutura. Já o modelo de contratação do SAP S/4HANA RISE, as empresas contratam a licença, infraestrutura e o gerenciamento técnico juntos, reduzindo a carga de trabalho das equipes de TI.

Nesse cenário, o conceito de "Composable Enterprise" é a principal transformação. Ao invés de um único pacote ERP, as empresas agora podem escolher componentes específicos como SuccessFactors (RH) ou Concur (despesas), por exemplo, todos integrados nativamente.

IA: da necessidade aos desafios O SAP RISE nada mais é que uma oferta de modernização para um Cloud ERP habilitado para Inteligência Artificial (IA), que é gerenciado e otimizado pela SAP, e fornece ferramentas e serviços baseados na abordagem clean core para que as corporações possam migrar sistemas on premise, transformar processos de negócios, impulsionar a inovação contínua e contar com toda a agilidade da nuvem. No entanto, o caminho para essa migração não é livre de desafios. Um dos principais obstáculos é o custo. Implementar o SAP S/4HANA pode exigir um investimento significativo, tanto em termos de dinheiro quanto de tempo. Assim, muitas empresas hesitam em migrar, não só pelo investimento inicial, mas também pelo medo de interrupções nas operações durante o processo. A transição exige um planejamento estratégico assertivo, no qual a personalização de sistemas, treinamento de equipes e a adaptação a novos processos precisam ser considerados. A implementação também pode trazer desafios relacionados à infraestrutura de TI existente. Algumas empresas podem precisar modernizar suas plataformas para tirar total proveito do novo sistema, o que demanda ainda mais recursos e tempo. Nesse contexto, é fundamental a escolha de um parceiro estratégico para a realização de um assessment detalhado que avaliará todo o ambiente atual a fim de propor as melhores práticas para a migração, com foco principal em reduzir custos e otimizar recursos.