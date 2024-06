Novas demandas por gestão no varejo impulsionarão adoção de SAP no Brasil

De acordo com estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o setor varejista brasileiro movimenta mais de R$ 2,14 trilhões anuais, representando cerca de 21,6% do PIB do País. Dentro desse cenário, o setor supermercadista destaca-se como um nicho particularmente promissor. Em 2023, as vendas em supermercados, hipermercados e atacarejos, cresceram 3,1%, contra os 2,5% projetados, segundo a ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados. Além disso, atualmente há mais de 94 mil lojas espalhadas pelo país.

O investimento em soluções de gestão tem se tornado essencial para o crescimento dos varejistas, podendo trazer grande vantagem competitiva de mercado e crescimento acelerado dos negócios. E por este motivo, a tecnologia é um fator primordial no universo competitivo do varejo.

Para ajudar a atender a essa demanda por soluções do setor, a NTT Data, uma das principais integradoras SAP globalmente, vem investindo para se tornar a principal parceira para soluções de gestão do varejo brasileiro, com foco na oferta RISE with SAP S/4HANA, permitindo que as empresas do setor migrem para o ERP da SAP de maneira rápida, segura e econômica.

A NTT Data anunciou um plano ambicioso para impulsionar seu crescimento no varejo brasileiro em 30% até o final do próximo ano fiscal. A empresa, parceiro SAP Platinum que atende os maiores varejistas do país, está apostando em soluções inovadoras e personalizadas para atender às demandas do setor.

"O varejo, com seu potencial de crescimento na adoção de tecnologias, é um segmento estratégico para a NTT Data no Brasil. É um setor repleto de oportunidades para adoção dos produtos SAP, potencializado pelo uso de inteligência artificial e migração dos sistemas para nuvem. O segmento supermercadista, em particular, destaca-se como um nicho promissor, impulsionado pelas transformações digitais e pela busca por otimização da cadeia de suprimentos. As soluções SAP de gestão, bem como as tecnologias focadas em Customer Experience, oferecem ferramentas robustas e permitem que as empresas aprimorem seus processos, aumentem a eficiência, ofereçam experiências excepcionais aos seus clientes e, consequentemente, alcancem o sucesso no mercado", afirma Ricardo Fachin, CEO da companhia.