Aprenda como as empresas estão aproveitando a IA para impulsionar seus resultados

Com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial (IA), muitas empresas têm passado por transformações intensas e mudanças significativas nos seus negócios. De acordo com um levantamento feito pela IBM no seu "Global AI Adoption Index 2024", a IA está se consolidando como uma parte integrante das operações diárias das organizações. Segundo a pesquisa, em 2024, 72% dos empreendimentos globais já adotaram IA, o que representa um salto significativo em comparação aos 55% registrados em 2023.

Ao adotar essas inovações, todos os processos das empresas estão sendo otimizados, desde a automação de tarefas rotineiras até a análise preditiva complexa. Assim, setores como o financeiro, varejo, saúde e manufatura estão na vanguarda dessa evolução, colhendo os benefícios de sistemas inteligentes capazes de processar grandes volumes de dados, identificar padrões e tomar decisões estratégicas com velocidade e precisão sem precedentes.

Para Gustavo Caetano, CEO e fundador da Samba, a personalização é um dos maiores trunfos proporcionados pela IA. “Ao analisar grandes volumes de dados em tempo real, as soluções de IA conseguem compreender o comportamento do consumidor e oferecer experiências adaptadas às suas preferências e necessidades. Essa capacidade de personalizar o atendimento em larga escala aumenta as taxas de conversão, além de fortalecer a relação entre marca e consumidor, promovendo fidelização e melhorando a reputação da empresa no mercado”, analisa.

Casos de uso de IA en diferentes setores Quando se fala do uso dessa tecnologia no setor de eventos, a abordagem não só otimizou drasticamente o tempo de atendimento, mas também aumentou as taxas de conversão ao oferecer um suporte personalizado e instantâneo. “O chatbot é capaz de entender a intenção do usuário, responder a perguntas complexas sobre eventos, assentos e preços, e guiar o cliente de forma proativa por meio de todo o processo de compra. Dessa forma, a AI permite processar um volume muito maior de transações com maior precisão, resultando em um crescimento nas vendas e na satisfação do cliente”, pontua Gustavo Soares, COO e Sócio da Bilheteria Express, plataforma digital que oferece soluções automatizadas para a compra e gestão de ingressos. Quando falamos de IA nas empresas, não podemos ignorar o tema Saúde Mental. Com a vigência da NR-1, que estabelece diretrizes para a saúde mental dos trabalhadores, as organizações têm investido em ferramentas como chatbots, que proporcionam um espaço de escuta ativa e personalizada para os colaboradores. O EmpatIA tem a missão de ser um ponto de apoio real e acessível dentro das empresas. É um lugar onde o colaborador pode falar e ser escutado, sem julgamento, antes que o desgaste emocional escale. A solução humaniza relações, ajuda o RH e ainda contribui para o cumprimento das exigências legais, como a NR-1”, afirma Rafael Sanchez, CEO e fundador da Evolução Digital, empresa de tecnologia com soluções de inteligência artificial aplicada à eficiência empresarial com automações e assistentes virtuais para PMEs( Pequenas e Médias Empresas), profissionais liberais e redes de negócios. A aplicação da inteligência artificial em ambientes corporativos também transformou a forma como reuniões são conduzidas. Hoje, temos assistentes de reunião com IA, que vêm ganhando destaque por automatizar tarefas como a transcrição de falas, identificação de tópicos-chave, resumo de decisões e até mesmo a atribuição de tarefas aos participantes. “Essas soluções permitem que as empresas tenham uma gestão do conhecimento compartilhada de forma assíncrona, e, a partir disso, voltem a ser detentoras do conteúdo que estão entregando para o mercado. Além disso, ferramentas desse tipo ajudam a economizar tempo e garantir que as informações mais relevantes sejam registradas e compartilhadas com precisão”, reflete Rodrigo Stoqui, Country Manager da tl;dv.