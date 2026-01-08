Falta de talento en IA y sistemas heredados frenan al sector industrial

A pesar de las ambiciones de los ejecutivos, en 51 % de las organizaciones las iniciativas de IA y tecnología avanzada fracasan, o no rinden lo esperado, principalmente por una falta de habilidades. Así lo refleja un informe publicado por GlobalLogic, empresa de ingeniería digital del Grupo Hitachi, en colaboración con HFS Research.

La investigación, basada en una encuesta realizada a más de 100 ejecutivos y directivos de empresas industriales, pone de relieve un desafío recurrente: aunque los líderes reconocen la urgencia de la IA, la sostenibilidad y la transformación del talento, la enorme desalineación entre las prioridades existentes y las expectativas a futuro frena la innovación.

“Descubrimos que muchos líderes industriales están tratando de implementar tecnologías avanzadas sin el talento, los marcos claros de gobernanza de la IA ni los planes de transición que vinculen las presiones de eficiencia actuales con los objetivos estratégicos del futuro”, afirmó Srini Shankar, director ejecutivo de GlobalLogic.

El estudio resalta la necesidad de una mejora urgente en las habilidades de los profesionales. Un 51 % de empresas afirma que la falta de competencias dificulta llevar a buen puerto sus iniciativas de IA y tecnología avanzada, pero la mitad carece de programas estructurados de mejora de habilidades y el 42 % tiene dificultades para encontrar talento digital y en IA.

Además, a medida que los trabajadores experimentados se jubilan y menos candidatos nuevos acceden a puestos tradicionales, los líderes industriales recurren a la IA agéntica para salvar la brecha.

Otro desafío es la gran cantidad de sistemas heredados que aún tienen las organizaciones industriales, y que les generan una enorme deuda técnica. El estudio revela que casi la mitad (49 %) de empresas identifica la integración con los sistemas heredados como uno de los mayores obstáculos para implementar tecnologías digitales avanzadas.

Ambos retos se verán amplificados con el cambio que se espera en las prioridades de los ejecutivos en los próximos dos años. Si bien, actualmente, 46 % pone la reducción de costos operativos entre sus tres principales prioridades, la investigación de HFS Research muestra que, en dos años, la adopción de la IA y la optimización operativa ocuparán el primer lugar.

El desafío resulta especialmente relevante en mercados como Colombia, señaló Sebastián Bainer, vicepresidente senior y líder de GlobalLogic para Latinoamérica. El ejecutivo mencionó que, si bien el país se ubica entre los líderes regionales en oferta académica de posgrado en IA (según el ILIA, 2025), la industria aún enfrenta dificultades para integrar ese talento en modelos operativos capaces de escalar la IA y generar impacto medible.

Finalmente, el informe argumenta que, si bien los ejecutivos no podrán escapar de la presión por equilibrar las demandas operativas con la transformación estratégica, el éxito en sus iniciativas se encontrará en el desarrollo de estructuras que les permitan avanzar en ambos frentes, de manera simultánea.

“Los ejecutivos de la industria deben integrar inmediatamente sus transiciones en materia de sostenibilidad, talento y tecnología tanto en la estrategia como en las operaciones diarias. Deben mostrar a la fuerza laboral actual y futura que una empresa forma parte de un futuro sostenible y basado en la tecnología, y no que reacciona ante quienes lo lideran”, destacó Josh Matthews, de HFS Research.