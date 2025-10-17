IA, talento y sostenibilidad, motores de crecimiento frente a la incertidumbre

Ante la volatilidad del panorama actual, la confianza de las y los directores generales (CEO, por sus siglas en inglés) en la economía global ha alcanzado su nivel más bajo desde 2021, con 68 %. Esto ha impulsado a las organizaciones a enfocarse en aspectos clave, como la gestión de talento, y la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), de acuerdo con el informe “2025 Global CEO Outlook” de la empresa de servicios profesionales, KPMG.

El reporte revela que 71 % de CEO a nivel global consideran la IA como la principal prioridad de inversión para 2026, mientras que 69 % tiene previsto invertir entre 10 % y 20 % de sus presupuestos en esta tecnología. Asimismo, existe un marcado optimismo en torno al talento: 92 % planea incrementar la plantilla de su empresa, lo que confirma que el capital humano sigue siendo un factor determinante para el crecimiento.

“En definitiva, las y los CEO a nivel global perciben en la IA y el talento un motor de crecimiento frente a un entorno desafiante. En México, este panorama refuerza la necesidad de acelerar los esfuerzos de capacitación de la fuerza laboral y la atracción de talento especializado, de modo que las compañías no queden rezagadas en esta nueva era digital y puedan impulsar tanto la competitividad como el crecimiento sostenible de sus negocios”, señala Víctor Esquivel, socio director general de KPMG México.

Adicionalmente, aunque las opiniones respecto a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) varían según las regiones, el informe destaca que la mayoría de líderes mantienen un compromiso firme con la sostenibilidad, ya que 61 % considera que cumplirá con las cero emisiones netas para 2030, lo que refleja su confianza en alcanzar sus objetivos climáticos a largo plazo.

Despliegue de IA centrado en las personas Las y los CEO también reconocen que el éxito de la IA depende de su adopción efectiva, por lo que están priorizando una implementación centrada en las personas. Si bien persisten inquietudes sobre su impacto, incluyendo la posible pérdida de empleos, 61 % afirma estar contratando talento con habilidades en IA, mientras que 70 % expresa preocupación por la competencia creciente de talento especializado. “En Panamá y los distintos países de Centroamérica, se espera que la adopción de nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial, genere disrupción en el mercado. En este sentido, las empresas se preparan para adaptarse a los cambios con mayores inversiones en tecnología y entrenamiento de sus equipos de trabajo”, afirma Luis Laguerre, socio director de KPMG Panamá. En este sentido, la adopción acelerada de esta tecnología plantea la necesidad de contar con marcos de gobernanza sólidos para lograr un éxito sostenible, ya que, entre los principales desafíos relacionados, destacan: las implicaciones éticas (59 %), la preparación de datos (52 %) y la falta de regulaciones (50 %).