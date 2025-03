En México, el 45% de las inversiones en IA ya muestran un ROI positivo

Toda inversión en tecnología siempre busca tener un retorno (ROI), aunque no sea necesariamente monetario. En el caso de la inteligencia artificial (IA), el ROI que obtengan las empresas no necesariamente se verá en dinero: “puede ser tiempo, productividad; se tienen que cuantificar en el ROI y ayudará a cómo se va a planear la inversión en la IA”, expresaron ejecutivos de IBM al presentar el estudio sobre el “Retorno de Inversión en IA”, realizado junto con Morning Consult y desarrollado en colaboración con Lopez Research.

Mauricio Torres, presidente y director general de IBM México, dijo que trabajar en 160 países les ha permitido observar diversas prácticas en la implementación de IA. “Algunos clientes han tenido éxito, mientras que otros han enfrentado desafíos. En IBM, utilizamos el concepto de 'cliente cero', donde primero implementamos las soluciones internamente antes de ofrecerlas a los clientes”, indicó.

Este modelo le permite al fabricante demostrar el impacto real y los beneficios de la tecnología. Torres explicó que, al usar las soluciones que desean vender, pueden mostrar los resultados tangibles y los procesos involucrados, lo que ha sido muy valioso para los clientes empresariales.

Además, mencionó que la implementación de IA no siempre tiene éxito en todas las áreas. Por ejemplo, algunas empresas han intentado aplicar IA en procesos de contratación, pero han encontrado que no siempre es útil si no están constantemente contratando personal.

“En lugar de aplicar IA indiscriminadamente, las empresas deben enfocarse en su núcleo de negocio y en cómo quieren diferenciarse en el mercado. Compartir las mejores prácticas de empresas que han tenido éxito en todo el mundo, y utilizar el propio caso de uso de IBM como 'cliente cero', puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas”, comentó.

De acuerdo con las cifras de su estudio, el 89 % de los encuestados en México informan avances en la ejecución de su estrategia de IA para 2024, con casi la mitad (45 %) ya viendo un ROI positivo.

Código abierto y personalización A nivel global, el uso de herramientas de IA de código abierto está correlacionado con una mayor viabilidad financiera, con 51 % de las empresas reportando un ROI positivo. El uso de herramientas de código abierto ha sido fundamental para IBM. Mauricio Torres mencionó que esto facilita la llegada de la IA a grandes y medianas empresas, permitiendo la hiperpersonalización de los procesos de venta y la optimización de recursos. El director general de IBM México citó como ejemplo que la plataforma Watson X permite incorporar modelos de IA de código abierto, como Lama 3 y DeepSeek, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa. Asimismo, explicó que el código abierto permite a las empresas incorporar los modelos que necesitan sin incurrir en costos innecesarios. “Esto es especialmente útil para aplicaciones específicas, como [las orientadas a] ingeniería o construcción, donde no es necesario utilizar modelos que manejen temas irrelevantes”, dijo.

Inversiones en IA en México En lo que respecta a México, el 69 % de los encuestados indicó que aumentará sus inversiones en IA para 2025, mientras que el 45 % planea aprovechar los ecosistemas de código abierto. Las empresas mexicanas están enfocando sus inversiones en áreas como la gestión de la calidad de los datos (50 %), la innovación de productos/servicios (50 %) y las operaciones de TI (4 0%). Torres explicó que “la gestión de la calidad de los datos es crucial para la hiperpersonalización y la transparencia en las decisiones empresariales. Una buena arquitectura de datos y segmentación garantiza que la información utilizada sea precisa y relevante”. El directivo de IBM también mencionó que es necesario automatizar la operación de TI. Las tareas rutinarias y manuales en el centro de datos pueden ser optimizadas con IA, lo que resulta en ahorros significativos. El fabricante, por ejemplo, está aplicando IA en la productividad de sus equipos con herramientas como IBM Consulting Advantage, logrando ahorros de entre 30 % y 50 % en actividades de desarrollo y pruebas.

Desafíos y gobernanza Otro reto en la implementación de IA es la gobernanza, ya que las empresas deben asegurarse de que sus datos estén bien estructurados y gobernados para evitar riesgos regulatorios y proteger la propiedad intelectual. Torres explicó que “la gobernanza debe incluir transparencia, el origen de los datos, y la capacidad de controlar y gobernar la tecnología para evitar riesgos”. De acuerdo con el ejecutivo, muchas empresas en México aún no han terminado de implementar la gobernanza de sus procesos de datos internos, lo que complica la salida de datos para alimentar la IA. “Nosotros ayudamos a las empresas a integrar sus datos en un data lake, curar la información y garantizar que los modelos de IA puedan acceder a ellos de manera eficiente. La gobernanza también incluye el uso prudente y controlado de los modelos de IA, asegurando que los datos utilizados sean propios y no expongan a la empresa a riesgos regulatorios”, subrayó.